Tuca et Bertie annulés à Adult Swim

Certains oiseaux ne peuvent tout simplement pas faire une pause. Le 2 novembre, Lisa Hanawalt a annoncé sur Twitter que sa comédie d’animation pour adultes bien-aimée, Tuca et Bertieavait été annulé le Natation adulte. Il s’agit de la deuxième annulation à laquelle la série est confrontée.





Tuca et Bertie suit les mésaventures des deux meilleurs amis titulaires alors qu’ils entrent et sortent des mésaventures inattendues de la vie adulte. L’émission met en vedette Tiffany Haddish dans le rôle de Tuca, Ali Wong dans le rôle de Bertie et Steven Yeun dans le rôle du petit ami de Bertie, Speckle. L’émission a été créée sur Netflix le 3 mai 2019. L’émission a été acclamée par le public et les critiques, gagnant un solide 98% sur Rotten Tomatoes pour la première saison. Mais malheureusement, ce n’était pas censé l’être. Tuca et Bertie a été annulé sur Netflix sans ménagement moins de trois mois après sa première, avec Hanawalt et ses amis partis pour trouver une nouvelle maison pour les oiseaux.

En mai 2020, il a été annoncé que Adult Swim s’occuperait de la relance de Tuca et Bertie. La saison 2 serait présentée en première sur le réseau (et plus tard sur HBO Max) en juin 2021. L’émission serait renouvelée pour une troisième saison en août de la même année, également diffusée sur Adult Swim et HBO Max. Les deux saisons bénéficient d’une note impressionnante de 100% sur Rotten Tomatoes.





Les fans et l’équipe Cry For Bird Justice

Natation adulte

L’annonce de Tuca et Bertie l’annulation a suscité des réactions notables de la part des collègues de Hanawalt. Raphael Bob-Waksberg, qui a été producteur exécutif de la série, a tweeté qu’il était fier d’avoir participé à la création de la série. Bob-Waksberg est surtout connu comme créateur de BoJack Cavalierpour lequel Hanawalt a servi de concepteur de production.

Pendant ce temps, le petit ami de Hanawalt, Adam Conover, a fait des remarques notables dans l’annulation de l’émission. Conover a également joué plusieurs rôles de camée dans la série. Il dit que la raison de l’annulation était la fusion Warner / Discovery du début de cette année, qui a entraîné l’annulation ou la suppression de nombreuses émissions de la bibliothèque HBO Max. Il s’avère que Tuca et Bertie n’était même pas à l’abri du billot.

Conover continue le commentaire avec des liens vers d’autres articles de presse notant les dangers de telles fusions et comment cela affecte l’industrie de l’animation. Depuis la fusion, 38 émissions animées ont été annulées, avec des émissions en cours comme Craig du ruisseau avoir leurs saisons à venir coupées. Conover a continué à exprimer son indignation sur Twitter.

À son meilleur, l’industrie américaine des médias a été un endroit où des histoires étranges, belles et importantes comme Tuca et Bertie pouvaient prospérer. Mais des vagues de fusions l’ont dévastée. Nous payons tous plus d’argent pour moins de choix que jamais. J’en suis furieux, et tu devrais l’être aussi.

Cette année a été très difficile pour l’animation. Entre les licenciements chez Netflix et Warner Bros., de nombreux noms de l’industrie se sont demandé à quoi ressemblerait leur avenir. Malgré à quel point cela semble sombre, Hanawalt vise toujours à garder un peu de couleur. Elle termine son annonce avec l’espoir qu’un jour elle et son équipe pourront terminer l’histoire, et qu’il y a une « fin belle et étrange » pour Tuca et Bertie. Espérons que, bientôt, cette fin sera partagée avec les fans qui se sont sentis connectés à ces oiseaux tout aussi étranges et merveilleux.