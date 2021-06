Tu te souviens? Le chapitre de Britney Spears dans « Sabrina l’adolescente sorcière »

A la fin des années 90, Britney Spears fait sensation en apparaissant à côté de Mélissa Joan Hart en un chapitre de la série jeunesse « Sabrina, la sorcière adolescente ». L’un des épisodes les plus inoubliables de la série.







Britney Spears est devenue une tendance ces derniers jours, en raison de la procès de votre tutelle. « La princesse de la pop » a élevé la voix devant le tribunal pour retrouver sa vie, après 13 ans de vie sous la garde de son père, Jamie Spears.

Pour sa part, Melissa Joan Hart, était la protagoniste de la série ‘Sabrina, l’adolescente sorcière’, qui a fait d’elle une actrice emblématique des années 90 et du début du siècle. Aujourd’hui, nous nous souvenons du jour où ces deux stars ont joué ensemble.

Les camées de Britney Spears dans des séries télévisées

En plus de Sabrina, la sorcière adolescente, « La princesse de la pop » est apparue dans d’autres séries télévisées telles que Les Simpsons, Volonté et grâce, Joie, Hanté Oui Comment j’ai rencontré votre mère (Comment j’ai rencontré votre mère), pour n’en nommer que quelques-uns.

Le chapitre dans lequel Britney Spears est apparue dans ‘Sabrina, la sorcière adolescente’

Il s’agit du premier épisode de la quatrième saison de « Sabrina, la sorcière adolescente », titré « Rien de mieux que d’etre a la maison « (Rien comme à la maison). Sabrina a 18 ans et c’est son premier jour de cours sa dernière année au lycée. En ouvrant ses cadeaux, il reçoit la visite surprise de son père, Ted, qui lui propose de partir vivre avec lui en France.

Après avoir déménagé à Paris, sa maison commence à manquer à Sabrina, alors son père fait de la magie et apparaît pour elle à Britney Spears. « Pop princesse » Il chante « (Tu me rends fou ». Plus tard, les deux discutent et Britney lui fait voir la jeune sorcière qui voulait en fait aller vivre en France pour échapper à ses problèmes.







Pendant le générique, à la fin de l’épisode, la vidéo est diffusée « (Tu me rends fou » Britney dans laquelle Melissa Joan Hart a fait une apparition. La raison en est que la chanson fait partie de la bande originale du film « Rendez-moi fou « , avec également Joan Hart.







Dans une interview sur Today, Melissa a rappelé ce moment : « Ils m’ont dit que j’allais danser sur la vidéo. J’attendais que le chorégraphe vienne me parler. Mais c’était quelque chose comme ‘Viens prendre ce plateau et marche avec Britney’. Et j’ai dit ‘Mais il n’y a pas de chorégraphe Je ne sais pas danser. ‘Et ils’ Non, danse juste, tout ce que tu veux. ‘Alors j’ai bougé comme je le pensais.’







Tout semble indiquer que les étoiles deviennent de grands amis et cela #retour Sur l’Instagram de Melissa Joan Hart, elle le montre :