Tu sais quoi?! La grande aventure de Spirit Lucky semble bonne sur PS4

Parfois, nous oublions que PlayStation est pour tout le monde, et nous n’accordons peut-être pas autant d’attention aux titres pour enfants qu’ils le méritent peut-être. Spirit Lucky’s Big Adventure, un jeu en monde ouvert dont la sortie est prévue pour le prochain film Dreamworks Esprit indompté et la série télévisée dérivée de Netflix Spirit Riding Free, semble en fait très amusant pour les jeunes joueurs.

Comme mentionné ci-dessus, la version vous permettra d’explorer Miradero et ses environs, où vous pourrez participer à des «mini-jeux et défis, y compris sauver des animaux en danger, aider les citadins, participer à des courses de chevaux amicales, prendre des photos de la faune époustouflante et bien plus encore.

D’accord, il n’a pas les valeurs de production les plus élevées jamais vues, mais nous pensons que les fans de la franchise l’aimeront. Le titre doit sortir le 1er juin en Amérique du Nord, mais ceux d’entre vous au Royaume-Uni devront attendre le 25 juin pour jouer.