Tu ne croiras pas! Sachez quelle console est la plus vendue au Mexique

Depuis que l’industrie du jeu vidéo s’est consolidée pour devenir l’un des divertissements préférés de millions de personnes, les entreprises se sont battues entre elles pour positionner leurs consoles de jeux vidéo comme les préférées du public, entraînant des améliorations dans ses sections techniques, ses jeux exclusifs et ses services. une option provisoire pour que le joueur décide de sa proposition.

Dans la génération actuelle de consoles, nous avons les géants de l’industrie, avec Microsoft, Sony et Nintendo présentant leurs Xbox Series X|S, PlayStation 5 et Changer respectivement. Cependant, il semble que le marché mexicain ait déjà trouvé sa console préférée, puisque les consoles Xbox sont depuis longtemps les meilleures ventes au Mexique.

Xbox leader des ventes au Mexique

Les consoles Xbox One et Xbox Series X | S de Microsoft ont enregistré de belles ventes, puisque selon des études de marché, on estime que 6 Mexicains sur 10 préfèrent jouer avec une console Xbox. En 2020, on estimait que sur 10 consoles vendues dans le pays en 2020, 6 provenaient de Xbox, 3 de PlayStation et une seule de Nintendo. Des nombres similaires ont été reproduits en 2021.

Les ventes de jeux vidéo au Mexique ont dépassé les 32 millions de dollars parmi toutes les industries connues. Parmi ces chiffres importants figure l’augmentation des ventes de consoles Xbox, Xbox One et Xbox Series X|S.

Bien que la plus récente console Xbox soit ses consoles Series X et Series S, qui présentent des différences dans leurs sections spécifiques, toutes deux s’adaptant aux différents besoins des utilisateurs, la Xbox One fait toujours partie des préférées des utilisateurs, car elles présentent un prix inférieur et offrent certains des jeux similaires de nouvelle génération.

Parmi le répertoire actuel de jeux vidéo Xbox, nous pouvons trouver des jeux comme »Gears of War », »Halo », »Sea of ​​​​Thieves », »Sunset Overdrive » et »The Ascent » , avec l’avantage de pouvoir tous les jouer en s’abonnant au service vedette de Xbox Game Pass.

Selon les données de Microsoft lui-même, la console Xbox One a été l’une des consoles de l’histoire avec les joueurs Live les plus enregistrés, qui est le service en ligne de Xbox, et en plus, chaque année, le nombre de joueurs qui rejoignent Xbox Game augmente. Xbox Game Pass Ultimate, pouvant accéder à un large catalogue de jeux moyennant un paiement mensuel.

Le Mexique est l’un des plus gros consommateurs de consoles de jeux vidéo au monde. Il est reconnu que plus de la moitié des jeunes Mexicains se considèrent aujourd’hui comme des joueurs, la Xbox étant le premier choix pour beaucoup dans le pays.

Grâce à ses graphismes améliorés, sa manette considérée comme la plus confortable de toutes disponibles dans l’industrie et son large catalogue de jeux, la Xbox ne cesse de surprendre le Mexique après tant d’années dans l’industrie.