Tu le savais? Pourquoi Lisa Simpson joue du saxo

Il y a plus de 30 ans, Les Simpsons sont nés comme une série de courts métrages faisant partie de Le spectacle de Tracey Ullman. Au fil du temps, le besoin d’étendre leurs histoires et de les transformer en une série à part entière est devenu évident. Ainsi sont nées les premières saisons, qui sont arrivées en 1989 et continuent à ce jour de lancer des épisodes. Actuellement, toutes les saisons de Les Simpsons sont disponibles sur la plateforme Étoile +.

Comme les fans de la série le savent bien, les personnages de la famille Simpson Ils ont des caractéristiques différentes qui les distinguent des autres. Dans le cas de la fille du milieu, LisaC’est une intelligence disproportionnée par rapport à celle du reste des personnages de sa famille (au moins en termes de connaissances scientifiques). Mais elle est aussi très douée en musique, et est particulièrement douée pour le saxophone.

L’un de ceux qui ont proposé que Lisa Simpson était un personnage avec des sensibilités musicales il était le scénariste et producteur David Silverman. Dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvé, Il a raconté comment cette idée est née, alors qu’ils réfléchissaient à l’ouverture de la série, il y a plus de 30 ans. « J’aime la musique et j’ai étudié la musique par moi-même, parce que j’étais passionnée par elle et qu’elle m’intéressait. J’ai choisi d’étudier le tuba parce que je trouvais ça amusant, j’aimais sa sonorité. C’est ce qui a fini par conduire involontairement à Lisa jouer du saxo « , a déclaré le producteur de Les Simpsons.

« Quand je faisais les storyboards (du ouverture), je n’avais pas de bâillon pour Lisa, parce qu’il n’avait pas de personnalité définie dans le short de Le spectacle de Tracey Ullman. Nous réfléchissions tous ensemble à des idées et j’ai remarqué qu’il n’y avait pas de bâillon pour Lisa. Pendant que je le faisais, je me suis dit : ‘Et si tu jouais dans un groupe ? Et si on jouait du tuba ?’ Oui Jim ruisseaux, je jure que c’était si rapide, il a dit : « Le tuba ne me convainc pas, mais qu’en est-il du saxophone baryton ? Et si vous jouiez vraiment bien ? Cela pourrait être la personnalité, cela pourrait être un génie incompris de la famille., a déclaré le producteur de la série aujourd’hui disponible sur Étoile +.

Lisa et le saxophone ont donné naissance à un nouveau personnage

L’arrivée de Lisa le saxophone a été donné par la main d’un de ses mentors, Saignement des gencives Murphy, un personnage qui a été créé sur la même table dans laquelle il a été proposé qu’il joue de cet instrument. « Je pense que le même jour, ils ont commencé à proposer des idées pour l’épisode appelé « La dépression de Lisa », qui était où Saignement des gencives Murphy s’est présenté. Elle est triste et ne sait pas pourquoi « , il a compté Silverman. Pour s’inspirer de ce personnage, les scénaristes se sont appuyés sur le musicien Sonny Rollins (aujourd’hui 91 ans), un saxophoniste qui a pris sa retraite tranquillement et a disparu pendant trois ans, jusqu’à ce qu’un journaliste le découvre jouant seul à côté du Williamsburg Bridge à New York.

Vous pouvez vous abonner à Étoile + et commencez à profiter d’un catalogue plein de classiques et de contenus originaux. Il vous suffit d’entrer ce lien et de commencer à profiter de cette expérience.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂