Tu ferais mieux d’appeler Saul : les détails qui prouvent que Saul Goodman n’a pas oublié Kim Wexler

in

Netflix

Il reste trois épisodes pour le spin-off de Breaking Bad J’ai atteint sa fin. Dans « Nippy », le dernier diffusé, le personnage de Rhea Seehorn n’apparaissait pas.

©IMDBLa relation a atteint son point de rupture.

Le dernier épisode de Tu ferais mieux d’appeler Saul pour accéder à l’écran AMC et Netflix marqué l’absence de Kim Wexler pour la première fois depuis longtemps. Le personnage interprété par Rhéa Seehorn ne faisait pas partie de l’épisode « vif » qui a été publié ce lundi aux États-Unis et à partir d’aujourd’hui est disponible sur la plate-forme principale de diffusion du monde. Cependant, cela ne signifie pas que Kim Wexler a été oublié par le protagoniste du spin-off de Breaking Bad.

Bien au contraire, nous ne cessons de voir des signes que soit Saul Bonman ou comment Gène Takavicle personnage joué par Bob Odenkerk continue de rappeler Kim Wexler. C’est clair que Kim était l’amour de la vie pour Jimmy McGill et qu’il se souvient encore d’elle même lorsqu’il vit ses jours en exil dans le Nebraska, où il s’est enfui après les événements de Breaking Bad à l’aide du fameux « fixateur d’aspirateur ».

Cette semaine, en Twitter un poste d’environ 4 400 a été partagé aime Qu’est-ce que tu as fait @homewardroveoù il était écrit : « ‘Saul Goodman ne pense jamais à Kim.’ Saul Goodman/Gene ». Immédiatement après, quatre captures différentes ont été partagées dans lesquelles on pouvait voir que le personnage de Bob Odenkerk il garde encore beaucoup de choses qui le relient à Kim Wexler Dans votre quotidien. Quels sont?

D’après ce qui a été publié dans Twitter, Saul Bonman délivre un chèque sur lequel on peut lire le nom d’une société fictive appelée Zèbre de la station de glacequi est lié au titre du film préféré de Kim Wexler (qui peut être loué à Apple TV). Il garde également le tableau qui était accroché dans la pièce lorsqu’ils partageaient une maison, ainsi que (au moins jusqu’à ce qu’ils quittent le bureau de Saul Bonman) la couverture de la célèbre tequila Saphir annexé avec qui ils se sont tellement amusés. Et s’il manquait un détail qui lui rappelait ses jours de Gènepeut être vu à plusieurs reprises avec un sac de la Équipe de baseball des Royals de Kansas City du quel Kim elle était une adepte fidèle.

+Le changement d’acteur dans Better Call Saul

Le dernier épisode à sortir sur le petit écran a marqué un changement substantiel pour les fans de Tu ferais mieux d’appeler Saul. Pour la première fois, nous avons vu un épisode entier se dérouler dans le futur, comme Gène Takavic. Dans cette histoire, on le voit exécuter l’un des fameux plans qu’il avait l’habitude de faire autant que Saul Bonmanavec l’aide d’un chauffeur de taxi nommé jeffie. Comme on le voit, Saul Bonman a une histoire avec lui même si on ne sait pas trop laquelle. Le problème est qu’il y a eu un changement d’acteur qui a pu semer la confusion chez de nombreux téléspectateurs.

jeffie était le chauffeur de taxi qui a reconnu le premier Gène Takavic et menacé de révéler sa véritable identité. Dans les premières saisons, l’acteur chargé de l’interpréter était Don Harvey. Cependant, en raison de problèmes d’horaire (lors du tournage de cette saison, il tournait pour la série Nous possédons cette ville de HBO), a dû être remplacé par un autre acteur. l’élu était tapoter en bonne santé. Vous avez aimé l’épisode ?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂