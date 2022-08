Tu ferais mieux d’appeler Saul : le personnage de Mike Ehrmantraut n’existerait pas si ce n’était pas pour la façon dont j’ai rencontré ta mère

L’un des personnages les plus aimés de la série »Tu ferais mieux d’appeler Saul » O »Breaking Bad » a sans aucun doute été Mike Ehrmantraut, joué par l’acteur vétéran Jonathan Banks. Bien que Mike soit désormais un acteur clé de toute l’histoire de la série créée par Vince Gilliganla création du personnage s’est produite par simple coïncidence, et il n’était pas prêt à apparaître au début dans l’histoire de la série.

Récemment dans une interview, Bob Odenkerkacteur qui joue dans « Better Call Saul » en tant que Saul Goodman, a révélé que le rôle de Banks avait été créé après qu’il n’ait pas pu filmer un épisode de « Breaking Bad » parce qu’il avait son emploi du temps rempli avec sa participation à la série comique populaire ‘ ‘Comment j’ai rencontré ta mère ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : Manifest, série Netflix : date de sortie de la quatrième saison

« Je pensais que je ne ferais que trois épisodes de » Breaking Bad « . Eh bien, ils me voulaient pour quatre, mais je n’ai pu en faire que trois parce que j’étais sur » How I Met Your Mother « », a déclaré Odenkirk, se référant à son épisodes invités jouant le patron de Marshall, Arthur Hobbs, dans l’une des saisons de l’émission comique.

« Ils ont en fait ajouté le personnage de Mike parce que je ne pouvais pas tourner cette quatrième semaine, et ils avaient besoin d’un autre personnage pour transmettre cette information, alors c’est génial. Merci, ‘Comment j’ai rencontré ta mère' », a conclu Odenkirk.

Le personnage de Mike Ehrmantraut a été introduit pour la première fois dans la saison 2 de »Breaking Bad », dans un épisode où Walter White appelle son avocat Saul Goodman pour l’aider à sortir d’un problème. Cependant, Goodman envoie ici un homme mystérieux pour l’aider, Ehrmantraut se présentant pour devenir l’un des personnages préférés de la série pour le reste de ses saisons.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Michael Jackson a failli jouer dans un film de The Sandman

Le rôle a donné à Jonathan Banks un coup de pouce dans sa carrière même à son âge avancé, ce qui lui a valu une nomination aux Emmy Awards et lui a donné l’opportunité de reprendre son rôle dans le spin-off »Better Call Saul », qui a présenté sa dernière saison cette année. . Mike était l’un des personnages récurrents de la série, révélant l’histoire mystérieuse et la trame de fond du personnage emblématique.