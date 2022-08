Tu ferais mieux d’appeler Saul : le destin de Kim Wexler confirmé

AMC

Le personnage interprété par Rhea Seehorn était présumé mort car elle n’apparaissait pas dans Breaking Bad. Dans le dernier épisode, nous avons appris ce qui est arrivé à sa vie.

©IMDBRhea Seehorn est nominée pour un Emmy pour son travail.

L’un des grands doutes circulant parmi les adeptes de Tu ferais mieux d’appeler Saul Oui Breaking Bad avant la deuxième partie de la dernière saison du spin-off était ce qui allait arriver à Kim Wexler. Le personnage interprété par Rhéa Seehorn dans la série créée par Vince Gilligan entretenu des liens extrêmement étroits avec Saul Bonman, au point d’être pratiquement la seule chose pour laquelle il a montré de l’amour au-dessus de l’amour-propre. Cependant, il n’a jamais été vu dans la série dirigée par Aaron Paul et Bryan Cranston.

Considérant la manière dont Kim Wexler confronté Lalo Salamanque deux fois, il fallait s’attendre à ce que son sort ne soit pas très heureux pour les fans de Tu ferais mieux d’appeler Saul. Les paris avaient la mort de ce personnage comme favori, bien que cela ait changé avec le retour de la deuxième partie de la sixième saison, où nous avons vu Gustavo Fring annihiler Lalo Salamanque dans le sous-sol de la laverie où il construisait son laboratoire pour cuisiner de la méthamphétamine.

Kim Wexler a connu un changement radical au cours des dernières saisons et a fini par se rapprocher de Saul Bonmanau point de ressentir de l’attirance pour toutes les farces que le personnage de Bob Odenkerk l’ont fait, peu importe à quel point ils étaient déloyaux et peu importe à quel point ils frôlent l’illégalité. Cependant, il y a eu un événement qui a dépassé sa patience et lui a fait dire au revoir à elle, jusque-là, partenaire pour toujours.

Est-ce que le retour de la sixième saison a non seulement marqué la fin pour Lalo Salamanque dans Tu ferais mieux d’appeler Saul mais impliquait aussi la mort pour Howard Hamlin aux mains du trafiquant de drogue incarné par Tony Dalton. Le criminel tué Howard Hamlin devant Kim et Saül car c’était au moment le plus inopportun et cela n’a fait que traumatiser les deux avocats, qui ont dû recourir à l’aide de Mike Ehrmantraut pour nettoyer la scène du crime. En conséquence, quelque chose s’est enclenché Kim Wexlerqui a rompu avec sa compagne et lui a dit qu’ils étaient ensemble « poison ». Puis il est parti et nous ne l’avons plus jamais revu.

+ Qu’est-il arrivé à Kim Wexler ?

En l’absence de deux épisodes, il faut espérer qu’il y aura une sorte d’histoire qui nous raconte ce qui est arrivé à la vie de Kim Wexler dans les années où Saul Bonman apparaît dans Breaking Bad. La vérité est que dans le dernier épisode de Tu ferais mieux d’appeler Saul Il a été confirmé, non seulement qu’il est vivant, mais aussi en suivant de près ce qui se passe dans la vie de Saul Bonman (maintenant sous l’identité de Gène Takavic) à travers les conversations qu’il a avec Francesca. Cela a été confirmé par le personnage joué par Tina Parkerlors d’une conversation téléphonique Saul Bonman. Tu penses qu’on se reverra ? Kim Wexler?

