Tu ferais mieux d’appeler Saul : Bob Odenkirk imagine ce qui se passera ensuite après la finale de la série

Saul Goodman ne suit plus la finale de la série de Tu ferais mieux d’appeler Saul. Non seulement le spectacle se termine, mais le personnage lui-même a été inhumé par Jimmy McGill (Bob Odenkerk), qui a choisi de mettre ses intrigues derrière lui et d’affronter la vérité pour la première fois de sa vie. Malheureusement, l’inconvénient d’être honnête dans cette affaire signifiait qu’une peine assez légère se transformait en 86 ans derrière les barreaux.

Mais même si Jimmy est incarcéré, il a fait revenir Kim Wexler (Rhea Seehorn) dans sa vie avec une visite surprise à la prison. Là où les choses sont restées ambiguës, c’est dans ce qui pourrait arriver ensuite, alors que nous voyons pour la dernière fois Kim s’éloigner de l’établissement après avoir jeté un dernier regard sur Jimmy. Était-ce un au revoir et va-t-elle continuer sa vie? Ou, avec Jimmy pardonné après avoir tout avoué, Kim essaiera-t-elle de maintenir une sorte de relation avec son ancien partenaire d’escroquerie?

Bob Odenkirk a partagé sa théorie dans une interview avec Entertainment Weekly. L’acteur, qui a de nouveau été nominé pour un Emmy pour sa performance en tant que Jimmy McGill, aime à croire que Kim continuera à lui rendre visite dans les années à venir. Alors que certains fans ont émis l’hypothèse que Jimmy utiliserait ses prouesses juridiques pour trouver un moyen de sortir de prison, Odenkirk ne voit pas cela se produire.

« Je pense qu’elle vient le voir ! Je pense qu’elle vient le voir une fois par an – au moins tous les deux ans. Et je pense qu’il aide un tas de types en prison à sortir qui sont innocents, ou il aide à raccourcir leur phrases. Il est très bien traité. Et je ne pense pas qu’il sorte tôt…-ish. Je ne pense pas qu’il sorte. Je ne sais pas quel genre de dispense ils ont pour un homme de 80 ans, mais je crois qu’ils en ont, une fois que vous avez atteint cet âge où vous pouvez faire autre chose. »

Même si Jimmy reste enfermé, cependant, Odenkirk estime que l’ancien avocat ne s’en tirera pas si mal en prison. En fait, il peut même utiliser ses compétences pour aider ses codétenus dans leurs propres peines.

« Je pense qu’il est en quelque sorte le roi de la prison parce que c’est un très, très bon avocat et un excellent avocat pour le genre de personnes qui s’y trouvent. Et il en fait bon usage, il fait probablement même du bon travail, vraiment bon travail. Et puis je pense qu’ils se voient et je pense qu’il pense qu’elle devrait rester mariée à ce type et avoir une vie. Je ne sais pas ce qu’elle fait, cependant. Elle n’a pas l’air très heureuse au point d’eau. «

Rhea Seehorn croit également que Kim continue de rendre visite à Jimmy

Rhea Seehorn pense également que son personnage maintiendra une relation avec Jimmy plutôt que de le laisser derrière les barreaux. S’adressant au New York Post, elle a félicité le scénariste-réalisateur de la finale de la série, Peter Gould, pour avoir écrit l’épisode de manière à laisser la porte ouverte à l’interprétation. Cela dit, Seehorn dit qu’elle voit Kim continuer à rendre visite à Jimmy alors qu’elle revient à la loi.

« Peter voulait écrire une fin qui incite les gens à continuer l’histoire dans leur tête et je pense qu’il l’a fait. Il existe de multiples interprétations de ce qui se passe le lendemain et l’année prochaine et [for] le reste de leur vie. Personnellement, je suis un romantique sans espoir et je pense [Kim] continue à le voir et à lui rendre visite et qu’elle revient peu à peu à la justice. »

Des années après Breaking Bad terminé, les fans ont reçu une suite sous la forme du film 2019 Le Camino. Peut-être qu’un jour, Seehorn sera de retour en tant que Kim Wexler dans un Tu ferais mieux d’appeler Saul film pour fournir une mise à jour sur où elle en est dans la vie, ainsi que sur la façon dont les choses se passent pour Jimmy dans le joint.