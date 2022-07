Tu ferais mieux d’appeler Saul : Avez-vous remarqué ? Lalo Salamanque était dans Breaking Bad

Netflix

Le personnage incarné par Tony Dalton est l’un des meilleurs antagonistes apparus dans cet univers créé par Vince Gilligan et Peter Gould.

©IMDBLalo Salamanque et Hector Salamanque.

Après son apparition dans la dernière ligne droite de la quatrième saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul, Lalo Salamanque (Tony Dalton) est devenu l’un des personnages préférés de la saga de Breaking Bad créé par Vince Gilligan. L’impact qu’il a eu a été tel qu’il a même ouvert le débat autour de qui était le meilleur antagoniste de cet univers, lui ou Gustavo Fring (Giancarlo Esposito), auquel nous avons répondu dans cet article Spoiler. Saviez-vous que Lalo était aussi dans Breaking Bad? Alerte spoil!

L’épisode de cette semaine de Tu ferais mieux d’appeler Saul a marqué le retour de la série mettant en vedette Bob Odenkirk et Rhea Seehorn. C’était le début de la fin pour le spin-off de Breaking Bad qui n’a plus que cinq épisodes ! pour finir. titré « Pointe et tire »c’était l’adieu pour Tony Dalton de la série : dans un affrontement attendu entre Lalo Salamanque et Gustavo Fringpropriétaire de Les frères poulets il a remporté la victoire grâce au pistolet qu’il avait caché sur le chantier sous la buanderie.

Après la fin tragique de Lalo Salamanquetellement de Tony Dalton comme son personnage devenu le plus commenté sur les réseaux (au niveau de ce qui s’était passé avec Patrick Fabien et son caractère Howard Hamlin dans la finale de la première moitié de la sixième saison). C’est ainsi qu’est apparu l’un des détails les plus extravagants de la production, qui ne fait que confirmer qu’en Breaking Bad Oui Tu ferais mieux d’appeler Saul les détails sont tout. Que les fans les plus attentifs sont ceux qui s’amusent le mieux avec ce type d’histoire.

L’utilisateur de Gazouillement @2DShoot découvert qu’avant d’être vu dans le huitième épisode de la quatrième saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul, Lalo Salamanque était apparu dans Breaking Bad. Bien sûr, à cette époque, il n’était pas incarné par Tony Dalton mais c’était un plus. « Lalo est apparu dans Breaking Bad »a écrit l’utilisateur de Twitter dans un post où l’on peut voir le détail qui le confirme : la boucle de sa ceinture. Il est difficile de retracer qui était l’acteur qui l’a joué puisque dans la série originale, il n’a été vu que sur cette photo

+La mention de Lalo Salamanca dans Breaking Bad

En plus du détail découvert par l’utilisateur de Twitteril faut souligner qu’il ne s’agit pas du premier lien découvert entre Tu ferais mieux d’appeler Saul Oui Breaking Bad avec Lalo Salamanque. Lorsque Walter White et Jesse Pinkman ils ont kidnappé Saul Bonman pour lui demander de l’aide, le personnage incarné par Bob Odenkerk pensaient qu’ils étaient en fait des serviteurs de lalo qu’il les avait envoyés pour un règlement de comptes qui non seulement n’est pas très clair mais il est chargé de blâmer le défunt Nacho Varga.

