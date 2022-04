Tu ferais mieux d’appeler Saul : À quelle heure la sixième et dernière saison est-elle diffusée sur Netflix ?

in

La sixième saison de Better Call Saul est sur le point d’arriver sur Netflix et nous vous apportons ici son calendrier afin que vous puissiez voir les nouveaux épisodes dès leur sortie.

© AMCTu ferais mieux d’appeler Saul : À quelle heure la sixième et dernière saison est-elle diffusée sur Netflix ?

Il manque de moins en moins pour la première de la sixième et dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul, après plus que les fans ont attendu près de deux ans depuis le cinquième volet, sorti mi-avril 2020, alors que la pandémie de Coronavirus en était à sa première phase. La production a traversé différents problèmes, mais tout était du passé et les nouveaux épisodes sont sur le point d’arriver sur le service de streaming. Netflix. Connaître le calendrier dans votre pays!

Après avoir terminé la diffusion de la saison 5, l’étape suivante consistait à démarrer les enregistrements en septembre 2020, mais des problèmes sont survenus avec Sony Television qui, ajoutée à la crise sanitaire, a allongé les délais et a commencé en mars 2021 avec des protocoles stricts. Le gros problème est survenu en juillet, lorsque Bob Odenkerk Il s’est effondré au milieu du tournage et a été transporté d’urgence à l’hôpital le plus proche, mais heureusement, ils ont réussi à lui sauver la vie après avoir confirmé qu’il avait eu une petite crise cardiaque.

Synopsis officiel du sixième volet : « Du cartel au palais de justice et d’Albuquerque à Omaha, la saison 6 suit Jimmy, Saul et Gene, ainsi que la relation complexe du personnage d’Odenkirk avec Kim Wexler (Rhea Seehorn), qui se retrouve au milieu de sa propre crise existentielle. Pendant ce temps, Mike (Jonathan Banks), Gus (Giancarlo Esposito), Nacho (Michael Mando) et Lalo (Tony Dalton) sont piégés dans un jeu du chat et de la souris aux enjeux mortels ».

L’une des principales rumeurs générées pour la fermeture du programme créé par Vince Villigan était si Bryan Cranston et Aaron Paul allaient avoir un rôle, puisque les délais sont sur le point de se croiser. La bonne nouvelle est arrivée il y a quelques semaines, lorsque le co-créateur Peter Gould a confirmé au PaleyFest LA que nous reverrons Walter White et Jesse Pinkmanbien qu’on ne sache pas quand.

+Quand Better Call Saul saison 6 est-elle diffusée ?

Après que certains acteurs ont affirmé qu’il arriverait au début de 2022, il a finalement été confirmé que la sixième et dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul sera disponible à partir de ce lundi 18 avril aux États-Unistandis que le reste du monde pourra en profiter sur Netflix dès le lendemain, le 19 avril. Comme dans les tranches précédentes, un épisode par semaine arrivera, bien que le premier jour, deux chapitres seront publiés, sur les treize au total. Voyez quand vous pourrez les voir dans votre pays !

+ À quelle heure Better Call Saul 6 est-il diffusé sur Netflix ?

Mexique: 02h00

Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 03h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 04h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 05h00

Espagne: 09h00

