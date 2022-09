Tu ferais mieux d’appeler les fans de Saul indignés après que les Emmys aient snobé Bob Odenkirk et Rhea Seehorn à nouveau

Tu ferais mieux d’appeler Saul est rentré chez lui les mains vides de la cérémonie des Primetime Emmy Awards, qui a eu lieu hier soir. Un spin-off du drame policier acclamé d’AMC Breaking Bad, Tu ferais mieux d’appeler Saul suit Bob Odenkirk dans le rôle de l’escroc titulaire devenu avocat, Saul Goodman, alias Jimmy McGill, dans ses premières années tout en explorant les conséquences des événements de Breaking Bad.





Mais contrairement à son prédécesseur, Tu ferais mieux d’appeler Saul a été largement ignorée par les Emmys et la plupart des autres grands prix télévisés, même si la série est tout aussi bonne, sinon meilleure que Breaking Bad. Tu ferais mieux d’appeler Saul a diffusé sa sixième et dernière saison cette année, concluant l’émission bien-aimée sur une note positive et mettant fin au mandat de 14 ans d’Odenkirk en tant qu’avocat « criminel », Saul Goodman.

La saison 6 étant la dernière, Tu ferais mieux d’appeler Saul avait des facteurs sentimentaux qui travaillaient en sa faveur cette fois-ci aux Emmys. Et compte tenu des difficultés rencontrées par les créateurs lors du tournage pendant la pandémie et d’Odenkirk bravant une crise cardiaque presque mortelle, les fans étaient enracinés pour Tu ferais mieux d’appeler Saul gagner.

Tu ferais mieux d’appeler Saul on ne s’attendait pas à ce qu’il règne sur les Emmys par hasard – il n’y avait que quatre nominations: Meilleure série dramatique exceptionnelle; Acteur principal exceptionnel dans une série dramatique pour Odenkirk ; Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique pour Rhea Seehorn ; et Écriture exceptionnelle pour une série dramatique pour Thomas Schnauz (Épisode 8 : Plan et exécution). Mais personne ne s’attendait à ce qu’il soit complètement ignoré non plus.

Odenkirk a perdu contre Lee Jung-jae (jeu de calamars), tandis que Seehorn a été battu par Julia Garner (Ozark) pour son troisième Emmy consécutif en tant que Ruth Langmore, et sa performance fougueuse était plus que méritée. En ce qui concerne les catégories Meilleure écriture et Série dramatique, Tu ferais mieux d’appeler Saul perdu pour HBO Succession dans les deux. Tu ferais mieux d’appeler Saul n’a pas fait mieux non plus aux Creative Arts Emmys, même si le montage et la cinématographie ont toujours été ses points forts.

Comme prévu, Tu ferais mieux d’appeler Saul les fans ne sont pas satisfaits des Emmys, beaucoup exprimant leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Vous pouvez consulter certaines des réactions ci-dessous.





Tu ferais mieux d’appeler Saul A encore une chance de gagner un Emmy l’année prochaine

Les Primetime Emmys 2022 étaient mitigés. Tu ferais mieux d’appeler Saul n’était pas le seul spectacle qui a été snobé; plusieurs titres buzz de 2022, dont Seuls les meurtres dans le bâtiment, Les gilets jaunes, Barry, et La Merveilleuse Mme Maisel, n’a pas non plus réussi à gagner dans les meilleures catégories. On pourrait dire que les Emmys privilégient la popularité à la qualité, mais Yellowstone la saison 4 n’a même pas gagné de nomination cette année, et elle a les deux.

En tout cas, tout espoir n’est pas encore perdu pour Tu ferais mieux d’appeler Saul, car il sera également éligible aux Emmys 2023. La saison six a été créée en deux tranches cette année, et seule la première moitié a été prise en considération cette année. Alors qu’il comportait une finale de mi-saison choquante et un envoi explosif pour Nacho Varga (Michael Mando), la seconde mi-temps est celle où Odenkirk a vraiment pu briller. La finale de la série, qui restera comme l’une des plus grandes de tous les temps, ne sera prise en compte que l’année prochaine.

Mais Bob Odenkirk semble prendre sa défaite à bras-le-corps pour le moment. L’acteur tweeté en soutien aux acteurs et à l’équipe, en particulier Seehorn.

« Ces huit dernières années, j’ai eu l’honneur de travailler avec les meilleurs sur scène et en dehors. Bien plus que ce que je méritais. Rhea, merci de m’avoir tenu la tête sur le sol en béton. »

Espérons que 2023 vienne avec une reconnaissance attendue depuis longtemps pour Tu ferais mieux d’appeler Saul.