Tu ferais mieux d’appeler Bob Odenkirk de Saul ne peut tout simplement pas se résoudre à dire au revoir à Saul Goodman

Peut-être regarder la finale de la série de Tu ferais mieux d’appeler Saul sur AMC aidera à convaincre Bob Odenkerk qu’il a vraiment fini de jouer le rôle de l’avocat complice Saul Goodman, car l’acteur nominé aux Emmy se sent toujours prêt à se glisser à nouveau dans les costumes colorés. À l’heure actuelle, il ne reste que cinq épisodes de la Breaking Bad série préquelle. Cela marque la fin d’un voyage de 12 ans pour Odenkirk qui a commencé à jouer le rôle dans la deuxième saison de Breaking Bad.

Toutes les bonnes choses doivent avoir une fin, et bien que les fans n’aient pas encore vu comment Tu ferais mieux d’appeler Saul conclut, Odenkirk a toujours indiqué clairement qu’il était très heureux de la façon dont l’histoire de Jimmy « Saul Goodman » McGill se termine. Dans une nouvelle interview avec Deadline, Odenkirk a également expliqué qu’il n’avait pas encore été en mesure de se débarrasser du sentiment qu’il serait bientôt de retour sur le plateau pour redevenir Saul Goodman. Il se demande si cette réalité finira par s’intégrer une fois la finale de la série diffusée, mais l’acteur admet que, même dans ce cas, il peut encore aspirer à un retour au rôle.

« Je vais ressentir ça quand je verrai le dernier épisode dans six semaines. Bizarrement, l’histoire et le personnage sont toujours vivants en moi. Nous avons eu tellement d’années à tourner ce gars et je l’ai joué pendant 12 ans. Une partie de mon cerveau pense : ‘Quand est-ce que je reviens ?’ [laughs] Je pense que quand je verrai la finale et que je saurai ce qui se passe, j’aurai l’impression qu’il est prêt et que je ne serai plus lui. En attendant, j’attends de le rejouer. [laughs] C’est bizarre, mais je ne peux pas le mettre au repos tant que je n’ai pas vu la fin et peut-être même pas après. »

Bob Odenkirk et Rhea Seehorn sont en lice pour les Emmy Awards

Pour la première moitié de la dernière saison de l’émission, Tu ferais mieux d’appeler Saul les stars Bob Odenkirk et Rhea Seehorn ont toutes deux été nominées pour des prix d’acteur. Odenkirk a également commenté ces nominations et dit qu’ils ne savaient pas exactement attendre ces candidatures. Cela dit, Odenkirk dit à quel point la nomination de Seehorn a été bien méritée, car c’est sa première nomination aux Emmy, et il a fallu six bonnes années de développement de Kim Wexler pour y arriver.

« Nous ne nous attendons pas à ces choses. Vous seriez stupide de vous attendre à une nomination, mais elle en méritait tellement une pour le travail qu’elle a fait pour développer Kim Wexler. J’adore être avec elle depuis six ans et je suis juste Je suis tellement contente qu’elle ait été remarquée et nominée. Elle le mérite.

Les fans attendent toujours de voir ce qui se passera avec ces deux personnages à la fin de Tu ferais mieux d’appeler Saul. Bien que nous sachions que Jimmy continue à vivre tout ce qui se passe dans Breaking Bad, son destin ultime qui se produit dans la chronologie « Gene » reste à voir. Pendant ce temps, personne ne sait ce qu’il advient de Kim Wexler, qui n’est nullement présente dans Breaking Badconduisant à la spéculation des fans selon laquelle le personnage ne survit pas.

Nouveaux épisodes de Tu ferais mieux d’appeler Saul première tous les lundis sur AMC et AMC +, mais il ne reste que cinq épisodes.