Tu es d’accord? Le siège idéal pour regarder un film selon Christopher Nolan

Christophe Nolan, réalisateur britannique de renom, a marqué l’industrie cinématographique avec son style visuel distinctif et ses récits complexes. Certains de ses films les plus connus incluent « L’origine », « Le cavalier de la nuit » et « Interstellaire ».

Le réalisateur acclamé prépare la sortie prochaine de son film « Openheimer »dans laquelle Cillian Murphy (Peaky Blinders) joue le rôle principal de Robert Oppenheimerle célèbre scientifique responsable de la création de la bombe atomique au XXe siècle.

Via votre compte Twitterutilisateur @brucebatman007 partagé un détail intéressant lié à la première de « Openheimer »: Christophe Nolan a révélé où se trouve le meilleur endroit pour profiter d’un film sur grand écran, de leur point de vue.

« Christophe Nolan recommande ces endroits pour s’asseoir au cinéma. Le cinéaste dit que c’est l’endroit idéal pour que vos yeux voient pleinement un écran IMAX 1:43:1. Grand Nolan”a écrit l’utilisateur de Twitter. Son poste avait plus de 55,6 mille aime.

+Quand Oppenheimer est-il sorti ?

La date de sortie de « Openheimer » Elle est prévue le 20 juillet. En plus de Cillian Murphy dans le rôle-titre, le film présente un casting de stars qui comprend Robert Downey Jr., Florence Pugh, Jack Quaid, Matt Damon, Emily Blunt et Rami Malek. Les fans attendent avec impatience la sortie de cette production prometteuse.

