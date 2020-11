« Tu as toujours eu mon dos et je t’aurai le vôtre »

Joe Biden a remercié les électeurs noirs d’avoir été à ses côtés lors de l’élection.

Le président élu Joe Biden a remercié les électeurs noirs en particulier lors de son discours de victoire, samedi soir, en réfléchissant à la façon dont ils l’ont soutenu tout au long de la campagne. Tasos Katopodis / Getty Images « Surtout à ces moments où cette campagne était à son plus bas niveau, la communauté afro-américaine s’est à nouveau levée pour moi », a déclaré Biden à la foule enthousiaste. «Tu as toujours eu mon dos, et j’aurai le vôtre. 87% des électeurs noirs ont soutenu Biden lors de l’élection présidentielle, contre seulement 12% pour le président Donald Trump. Malgré cette marge, les chiffres reflètent un gain de 2 points pour Trump par rapport à l’élection présidentielle de 2016. « Je suis fier de la campagne que nous avons construite et menée. Je suis fier de la coalition que nous avons constituée », a-t-il poursuivi. « Démocrates, républicains, indépendants, progressistes, modérés, conservateurs, jeunes, vieux, urbains, suburbains, ruraux, gays, hétérosexuels, transgenres, blancs, latinos, asiatiques, amérindiens. Je le pense. » L’unification de l’électorat américain a été l’un des principaux messages de la campagne Biden. Grâce à des mouvements tels que le projet Lincoln et les électeurs républicains contre Trump, des millions de dollars de collecte de fonds ont été utilisés pour amener les électeurs républicains à soutenir Biden. Le succès de cette mission n’est pas tout à fait clair. La vice-présidente de Biden, Kamala Harris, a également abordé une note similaire avec son discours, appelant les électeurs noirs « l’épine dorsale de notre démocratie ». [Via]