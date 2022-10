Tu as compris ou pas encore? L’histoire de Syd Barrett et Pink Floyd : tout ce que nous savons

Syd Barrett tombera sous l’objectif du cinéaste dans le nouveau documentaire Tu as compris ou pas encore? L’histoire de Syd Barrett et Pink Floyd. Il a été récemment achevé par Mercury Studios après avoir été laissé inachevé par feu Storm Thorgerson. Le film examine la vie du mystérieux artiste à travers les yeux de ses amis et amants. Il a été réalisé du point de vue intime d’un homme qui a continuellement travaillé en étroite collaboration avec Pink Floyd et la scène rock en plein essor des années 70 et 80. Bien que Thorgerson ait succombé au cancer en 2013, son documentaire a été réalisé par le réalisateur Roddy Bogawa.

Le réalisateur primé avait présenté Thorgerson comme sujet de l’un de ses précédents documentaires, Pris par la tempête : l’art de la tempête Thorgerson et Hipgnosis. Thorgerson a commencé à regarder la vie de Syd Barrett, l’ayant connu personnellement, et a conçu l’art pour certaines des couvertures d’albums les plus célèbres, y compris La face cachée de la lune. Être impliqué dans la scène rock ‘n’ roll a connecté Thorgerson à toutes sortes de musiciens incroyables qui deviendront plus tard des noms familiers. Plusieurs de ceux qui connaissaient Syd Barrett apparaissent dans le documentaire alors qu’il examine les relations intimes et personnelles que l’icône du rock avait dans les années 60.





L’avez-vous déjà compris ? : Le focus

Le documentaire de Syd Barrett est centré sur le moment où Barrett a finalement été expulsé de Pink Floyd. Il raconte le récit de la vie de Barrett, qui est passée d’un musicien innovant à un rock’n’roll emblématique à une star instable et maniaque.

Deadline cite le réalisateur Roddy Bogawa en le comparant à des histoires similaires d’autres rock stars :

« C’est l’histoire tragique de Brian Wilson et Kurt Cobain et de bien d’autres dans le domaine de la musique et de l’art dont les impulsions créatives explosives reposent souvent sur une énergie fragile et exubérante qui subit la pression de leur succès. Le film n’est pas seulement un portrait de l’une des figures cultes les plus emblématiques de la musique à travers l’objectif et les souvenirs de ses compagnons de groupe, amants, amis et musiciens, mais aussi un regard rétrospectif sur un groupe d’amis qui ont grandi au milieu des années soixante et leur idéalisme, leurs ambitions, leurs espoirs et leurs rêves pendant un moment culturel aussi incroyable.

Le film lui-même est sa propre histoire, comment Storm Thorgerson pensait que l’histoire de Syd Barrett devait être racontée du point de vue des personnes qui l’aimaient. Ayant été proche de Pink Floyd toute sa vie, Thorgerson était dans une position unique pour raconter l’histoire et en faire une pièce de cinéma vraiment émouvante. Malheureusement, sa mort prématurée l’a empêché de terminer le film. La responsabilité a été assumée par Bogawa, qui connaissait Thorgerson pour avoir documenté son art plus tôt dans sa propre carrière de documentariste.

Le nom du film, Tu as compris ou pas encore?, vient de l’histoire derrière l’une des chansons de Barrett. D’autres membres de Pink Floyd ont rappelé comment Barrett leur est venu un jour avec une idée pour la chanson « Have You Got It Yet? » mais cela s’est avéré refléter un aspect de Barrett en tant qu’artiste. La chanson semblait assez facile à apprendre au début, avec quelques accords et le seul lyrique, « Have you got it yet? » Mais alors qu’ils continuaient à le pratiquer, Barrett insistait sur le fait qu’ils se trompaient. Il a fallu un certain temps au reste du groupe pour remarquer que Barrett changeait en fait des parties de la chanson au fur et à mesure qu’ils la pratiquaient. Il leur jouait un tour avec son sens de l’humour si particulier.

L’avez-vous déjà compris ? : les acteurs et l’équipe technique

Tu as compris ou pas encore? a réuni une équipe impressionnante et un groupe de personnes interrogées. Le documentaire a bien sûr été créé par Storm Thorgerson de Hipgnosis et StormStudios, et terminé par le réalisateur Roddy Bogawa. Le photographe du projet était StormStudios Rupert Truman et l’acteur Jason Isaacs raconte le film.

Le documentaire comprend de nouvelles interviews avec les camarades du groupe de Syd Barrett, dont David Gilmour. Il connaissait Barrett depuis qu’il était enfant et finirait par reprendre son rôle dans Pink Floyd après son départ. Roger Waters et Nick Mason apparaîtront, ainsi que la sœur de Barrett, Rosemary Breen. Les managers de Pink Floyd, Peter Jenner et Andrew King, seront également interviewés.

Il présente également des interviews de Pete Townsend de The Who, de Graham Coxon de Blur et d’Andrew VanWyngarden de MGMT. Le profond dramaturge britannique Tom Stoppard a également un rôle dans le film parce que sa pièce Rock n Roll utilise souvent Syd Barrett comme symbole de perte. Le film s’inspirera largement de l’œuvre de Pink Floyd ainsi que des morceaux individuels de Barrett.

Pour l’instant, il n’y a pas de date de sortie pour Tu as compris ou pas encore? L’histoire de Syd Barrett et Pink Floyd.