TSMC prépare des processus de fabrication en 3 nm pour le processeur M2 Pro d’Apple

Le fabricant de puces taïwanais TSMC prévoit de commencer à produire des puces 3 nm vers la fin de 2022. Le M2 Pro d’Apple serait le premier processeur à être fabriqué en utilisant le processus de fabrication 3 nm. D’autres fabricants de puces souhaitent également introduire le processus de fabrication en 3 nm l’année prochaine.

Comme le rapporte le Commercial Times de Taiwan (via MacRumors), TSMC se prépare à produire des puces de 3 nm. À l’origine, les experts s’attendaient à ce que la société taïwanaise reporte le début de la production, mais maintenant elle devrait commencer vers la fin de l’année. Apple sera la première entreprise à profiter du nouveau processus de fabrication du M2 Pro. D’autres fabricants de puces tels qu’Intel, Qualcomm et MediaTek ne souhaitent introduire le nouveau processus de fabrication qu’au second semestre de l’année prochaine.

Les puces seront-elles prêtes à temps pour le nouveau MacBook Pro ?

Après l’introduction de la puce M2, les experts s’attendent à ce qu’Apple présente d’autres variantes du processeur plus tard cette année. Y compris le M2 Pro, le M2 Max et peut-être même un M2 Extreme, rapporte 9to5Mac. Les M2 Pro et M2 Max pourraient être utilisés dans les nouvelles variantes 14 et 16 pouces du MacBook Pro. Le Mac mini et le nouveau Mac Pro pourraient également avoir les variantes les plus puissantes de la puce M2, estime le journaliste de Bloomberg Mark Gurman.

Selon des rapports récents, Apple organisera probablement un deuxième événement d’automne en octobre, qui se concentrera sur les nouveaux iPad et Mac. Cependant, on peut se demander si TSMC a déjà fourni à Apple suffisamment de puces à ce moment-là. Les MacBook et Mac avec M2 Pro ou M2 Max, que les Californiens présenteront lors de l’événement d’octobre, ne seront donc peut-être pas disponibles immédiatement après la présentation, mais n’arriveront sur le marché qu’au cours de l’année prochaine.