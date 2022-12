TSMC démarre la production de puces 3 nm à Taïwan. Voici pourquoi c’est un gros problème pour Apple et les autres fabricants de smartphones

27 décembre 2022 17:29:07 IST

TSMC a annoncé avoir commencé à fabriquer des puces 3 nm dans ses installations à Taiwan. Plus tôt ce mois-ci, le géant de la fabrication de puces et PDG d’Apple, Tim Cook, a présenté sa prochaine usine de puces plus tôt ce mois-ci en Arizona, qui utilisera également le nouveau nœud de fabrication.

Selon Focus Taiwan, TSMC organise aujourd’hui une fête pour honorer le début de la fabrication de masse de puces de processus 3 nm à Taiwan. L’usine « Fab 18 » de la société, située dans le parc scientifique du sud de Taiwan à Tainan, commencera à produire la puce la plus récente et la plus avancée à ce jour.

Les analystes ont fait remarquer qu’une célébration de ce genre est un peu étrange, compte tenu de la culture de Taiwan et de celle de TSMC également. Cependant, pensez que la société espère qu’elle répondra aux préoccupations concernant ses récents investissements aux États-Unis. Ces plans ont plus que triplé récemment, passant de 12 milliards de dollars à 40 milliards de dollars pour ses installations en Arizona.

L’idée est que les célébrations apaiseront toutes les craintes que TSMC quitte Taïwan et s’installe définitivement aux États-Unis. Depuis L’administration de Joe Biden encordée dans TSMC pour mettre en place un plan de production aux États-Unis, les investisseurs à Taïwan ainsi que les autorités taïwanaises ont été inquiet que TSMC peuvent faire la plupart de leur conception cruciale aux États-Unis.

Avec la cérémonie, TSMC espère faire connaître son intention de continuer à utiliser Taïwan comme plaque tournante principale où ses ingénieurs effectuent toute la recherche, le développement et la production critique, malgré ses investissements à l’étranger.

TSMC commence à produire des puces 3 nm est particulièrement important pour Apple et un certain nombre d’autres fabricants de smartphones. Apple appelle actuellement son A16 une puce de 4 nm, bien que TSMC la considère vraiment comme une puce améliorée de 5 nm. Les premières puces 3 nm à arriver dans les produits Apple devraient être des Mac avec les M2 Pro et Max en 2023. Le nouveau nœud de fabrication apportera une efficacité énergétique massive et beaucoup plus de performances dans les prochains Mac avec les M2 Pro et M2 Max. en 2023.

Les usines de TSMC en Arizona produiront également des puces de 3 nm (après avoir commencé avec du 4 nm), mais les usines de la société à Taïwan devraient d’abord produire la technologie de pointe. La production de masse en 2 nm devrait commencer dès 2025.

