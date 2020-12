TSM déplace AD ​​de l’équipe de l’Académie dans la liste principale des LCS 2021

TSM a annoncé le bot laner Lawrence «Lost» Sze Yuy Hui à sa grande gamme LCS aujourd’hui pour l’expert 2021 League of Legends période après la retraite de Doublelift 2 semaines plus tôt. Lost aura certainement d’énormes chaussures à charger.

Il signera certainement avec l’ancienne assistance de Suning SwordArt dans la voie du bas pour l’année à venir, qui aurait été signée pour une offre record. Lost aurait initialement signé avec Evil Geniuses cette intersaison. Cela note que le 4ème ajustement de la gamme TSM a effectué cette intersaison avec seul le jungler Spica restant énergique par rapport à la version précédente de la gamme.

De notre scoutisme interne en 2019 à un rôle de départ dans le #LCS. Dites bonjour à notre nouvel ADC pour 2021, @Lost_adc 🤝. pic.twitter.com/7QskJXyVbZ – TSM (@TSM) 6 décembre 2020

Lost a commencé sa profession d’expert en 2016 dans le domaine nautique en jouant pour différents groupes, tels que Tainted Minds, Chiefs Black, ainsi que Heritage Esports. Il a joué une scission à l’Académie avant d’être annoncé dans la formation principale.

Il a également perdu de formidables gains d’efficacité dans le secteur privé lorsque son groupe a sous-performé, ce qui a fait de lui un objectif d’approvisionnement de premier plan de TSM pour la période 2020. Il était considéré comme l’un des meilleurs ADC de l’Académie et l’ajustement actuel pour les joueurs d’Oceanic pour ne plus occuper un port d’importation en faisait l’un des représentants les plus bénéfiques de cette intersaison.

TSM sera certainement le cheval noir de la scission suivante. Avec Bjergsen et Doublelift ayant pris leur retraite ainsi qu’une gamme développée à partir de nouveaux visages, le groupe aura certainement beaucoup à vérifier.

Le joueur de 21 ans évolue sur la scène eSport depuis 2013 avec le Team VGR. Situé dans la région océanique, il a rejoint Chiefs Black après trois ans dans son équipe recrue. Peu de temps après, le professionnel né en Nouvelle-Zélande a signé avec Tainted and Legacy Esports en janvier 2017. À la fin de cette année, Sze Yuy Hui a consacré ses talents à la région nord-américaine.

En décembre 2017, Lost a signé avec FOX Academy, sa première équipe NA. Pendant les deux années suivantes, il a jonglé entre FOX Academy et Echo Fox, l’équipe sœur de sa première LoL équipe. L’organisation a depuis été dissoute de concourir pour le titre. Et après six ans de broyage, Lost a été repéré par l’équipe de haut niveau Team SoloMid. Bien qu’il ait signé pour la première fois dans l’équipe de l’académie en décembre 2019, sa grande pause est enfin arrivée.

Alors qu’il était à la TSM Academy, lui et ses coéquipiers ont réussi à remporter la 2e place des éliminatoires d’été de la NA Academy 2020 après avoir perdu contre la propre équipe de niveau 2 de Cloud9. Ils se sont également classés de la 3e à la 4e place lors des éliminatoires du printemps contre les mêmes ennemis.