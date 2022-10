Trymacs paie 17 000 € pour les packs FIFA 23, heureux d’interdire le contenu de jeu sur Twitch

Le 30 septembre 2022 est FIFA 23 été officiellement publié. Mais qui est debout Twitter regardez autour de vous, vous remarquerez que très peu de streamers jouent réellement le titre de la sortie. L’accent est beaucoup plus mis sur l’ouverture des packs pour obtenir de nouveaux joueurs et développer et améliorer votre propre équipe.

L’ouverture du pack dans FUT 23 est-elle également un jeu d’argent ?

Mais maintenant la question se pose de savoir si un tel ouvertures d’emballage dans « FIFA 23 Ultimate Team » (FUT 23) pas aussi à ça Catégorie de jeu compter que tout récemment de Twitch pour la mi-octobreau moins en partie, seront interdits.

Afin de répondre à cette question, nous comparons les mécanismes ci-dessous FUT23 avec ceux d’une machine à sous, comme l’a fait le streamer Staiy dans une récente vidéo YouTube.

Machines à sous contre FUT 23:

La machine est en charge ? Vérifier

Il est appuyé sur un bouton? Vérifier

Un « gagner » est déterminé par une probabilité aléatoire ? Vérifier

La banque (le casino/EA) gagne ? Vérifier

Le bénéfice peut être payé? Oui Non

Comme vous pouvez le voir, la seule différence entre une machine à sous et « FUT 23 » est que les gains dans « FUT 23 » ne peuvent pas être payés. Sinon, tous les mécanismes de jeu sont disponibles, ce qui peut également conduire à une dépendance.

Trymacs avec deux poids deux mesures

Un streamer allemand qui est actuellement au sommet de Twitch en ce qui concerne « FIFA 23 » ou « FUT 23 » est Maximilien « Trymacs » Stemmler. Cela a commencé le soir du 24 septembre flux de 48 heuresdans lequel il ne voulait dépenser que des points FIFA sur des packs.

En fin de compte, cependant, il est même devenu un flux de 100 heures qui s’est terminé le 1er octobre. Pendant ce temps, Trymacs a investi au total 17 000 euros de packs FIFA.

D’ailleurs, c’est précisément ce streamer qui s’est contenté le 21 septembre publiquement sur Twitter de l’annonce par Twitch que les contenus de jeux d’argent seraient interdits sur la plateforme de streaming à l’avenir.

Quel est le rapport avec son flux de 100 heures, qui n’a ouvert que des packs de FIFA et qui est clairement un contenu de jeu ?

Jan Böhmermann tire contre les microtransactions et FUT 23

Un jour avant que Twitch n’annonce qu’il interdirait les jeux d’argent sur la plate-forme à l’avenir, ZDF Magazin Royal a publié une nouvelle vidéodans le modérateur Jan Böhmermann microtransactions critiqué et, entre autres, aussi sur Équipe ultime de la FIFA entre dans

Böhmermann parle dans la contribution de Influencé par les personnalités d’Internet, qui soutiennent l’industrie des microtransactions et des jeux d’argent. Entre autres choses, un extrait d’une vidéo YouTube Trymacs est montré, montrant à quel point il y a environ un an lors de l’ouverture du pack (« FIFA 22 »).

De toute évidence, ce type de contenu fait partie du depuis longtemps le quotidien du jeune homme de 28 ans. Bien que Trymacs dise encore et encore dans ses streams qu’il s’agit de beaucoup d’argent actes et ses les téléspectateurs n’imitent pas cela devrait. Mais les streamers de casino utilisent aussi généralement une clause de non-responsabilité pour attirer l’attention sur le fait que le jeu peut créer une dépendance.

De plus, des streamers comme Trymacs disposent des ressources financières adéquates pour investir 17 000 euros, mais feront même des bénéfices supplémentaires. La plupart des gens qui investissent dans des jeux comme celui-ci perdent leur argent et c’est tout. Cependant, il est souvent trop tard et vous êtes déjà coincé dans la spirale sans fin du jeu.

Le problème de FUT et des influenceurs

En résumé, les jeux d’argent sur des plateformes comme Twitch seront moins tolérés à l’avenir, mais le problème réel ne sera pas résolu.

entreprise comme Arts électroniques ou sports 2K intègrent de plus en plus des titres tels que « FIFA 23 » et « NBA 2K23 ». mécanismes de jeu indubitables qui se soucient peu ou pas de la protection des mineurs et peuvent être à l’origine d’une dépendance au jeu.

Que les soi-disant influenceurs de grande portée comme Trymacs ou Chef Strobel, qui s’adressent principalement à un groupe cible très jeune, montrent exactement de tels jeux et investissent des sommes énormes dans le processus, devraient faire le jeu des entreprises derrière eux. En même temps, ils ouvrent la voie au jeu pour devenir courant dans la société.