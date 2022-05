Trymacs montre une collection de cartes Pokémon pour laquelle il a dépensé plus de 120 000 euros

YouTubers et Twitter– Banderoles Trymacs dépense beaucoup d’argent sur les cartes Pokémon. Maintenant, il veut savoir ce qu’ils valent. À cette fin, il parcourt presque toute sa collection pour réfléchir aux cartes à envoyer à l’agence de notation GSG pour évaluation. Il peut puiser dans une collection impressionnante.

Voici à quoi ressemble la collection de cartes Pokémon Trymacs

C’est de cela qu’il s’agit : Les cartes à collectionner Pokémon connaissent depuis quelques années leur deuxième printemps et prendre énormément de valeur. En conséquence, il existe également de nombreux streamers comme Trymacs qui emportent le battage médiatique avec eux et dépenser beaucoup d’argent sur des emballages non ouverts et j’espère avoir de la chance. Trymacs lui-même explique qu’il a, par exemple a dépensé environ 120 000 euros pour sa collection – cependant, il y a toujours une perte de valeur massive à l’ouverture des packs.

Découvrez une nouvelle vidéo Trymacs et Chefstrobel regardez ensemble les cartes de Trymacs qui pourraient valoir quelque chose. Le plan derrière c’est que envoyer des cartes potentiellement précieuses à l’agence de notation GSG. Cela devrait alors déterminer la valeur des cartes individuelles, ce qui peut les rendre beaucoup plus précieuses et, surtout, bien sûr, assurer la clarté.

Ceci est inclus : Dans la collection Trymacs, il y a des cartes qui des plus anciens jeux de cartes Pokémon viens. Aussi de nombreuses holocartes possède le streamer. Il y aurait alors Mewtwo, Chansey et Piepi de l’ensemble de base en anglais ainsi que de nombreux Versions Holo de l’ensemble de la jungle. Cependant, il semble qu’il ne s’agisse généralement pas de versions limitées.

Sont également prometteuses des cartes comme Pikachu et Squirtle de la première édition, le Dark Turtok en anglais, le Rainbow Rare Pikachu Vmax, le Rainbow Rare Charizard GX de 2017 ou la carte Charizard Vmax du set Shining Destiny. De plus, certaines cartes japonaises avec des illustrations alternatives pourraient valoir un peu plus. Nous sommes ravis de voir ce qu’il en sortira finalement.

