TRW propose des disques de frein composites pour les modèles Mercedes-Benz

ZF Aftermarket a étendu l’offre de disques de frein composites de TRW à plusieurs modèles Mercedes-Benz, y compris la Classe C, la Classe E, la Classe S et le GLC. La conception spéciale contribue à la réduction du poids, de la consommation et des émissions.

TRW élargit son offre de freins composites en deux pièces pour plusieurs modèles Mercedes-Benz, notamment pour la Classe C, la Classe E, la Classe S et le GLC.

La conception des disques de frein de voiture en deux pièces de la marque Stuttgart se compose d’un moyeu en acier avec connexion dentée à la bague de friction en fonte grise. Cette solution optimise la dilatation thermique lors du freinage afin que le disque ne se déforme pas sous l’effet de la contrainte thermique.

Selon ZF Aftermarket, le disque de frein TRW avec cette conception spéciale a été développé pour améliorer la sécurité et les performances, en plus de prolonger la durée de vie des véhicules plus puissants.

Le frein à disque composite développé par ZF Aftermarket pour le marché du remplacement offre les mêmes avantages que le produit d’origine, mais diffère dans la connexion entre le moyeu de roue et la bague de friction: le disque de frein composite TRW est également constitué d’un moyeu acier riveté à l’anneau de friction en fonte.

En raison du matériau du moyeu et du processus de rivetage, un revêtement spécial a été développé pour protéger le disque de frein de la corrosion, même sur les rivets.

Moins de poids, moins de consommation

«Grâce à l’expansion stratégique de notre portefeuille dans le domaine des disques de frein composites, les ateliers peuvent non seulement équiper davantage de véhicules particuliers avec des pièces de rechange de la qualité de l’équipement d’origine, mais également desservir les flottes de taxis, dans lesquelles les modèles Mercedes-Benz ils sont particulièrement appréciés », déclare Ulf Hasse, responsable de la gestion des produits pour le freinage.

Mercedes-Benz Classe E Limousine, 2020

Le disque de frein composite a un poids inférieur par rapport à un disque de frein entièrement coulé, ce qui se traduit par une réduction des masses non suspendues et un confort de conduite amélioré, ainsi que par un comportement NVH (Noise, Vibration and Hardness). Un autre avantage de la réduction de poids est la réduction de la consommation de carburant.

De plus, la diminution de la dilatation thermique permet au système de freinage de fonctionner à une température plus basse, créant des réserves pour utiliser la puissance totale de freinage en cas d’urgence.

Étant donné que des ateliers indépendants desservent un nombre croissant de propriétaires de flottes, tels que des sociétés de taxis, l’expansion du programme de disques composés Mercedes-Benz pour les véhicules populaires est particulièrement importante pour ce secteur. Un autre exemple de la forte orientation client de ZF Aftermarket.

Des disques de frein composites sont désormais disponibles pour plusieurs modèles Mercedes-Benz Classe C et Classe E. La mi-2021 devrait lancer des références pour la Classe S et la GLC.

