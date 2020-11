Trump veut ignorer la défaite contre l’Iran

Le gouvernement toujours du président républicain Donald Trump, entend «inonder» la République islamique d’Iran de sanctions, avant l’investiture de Joe Biden le 20 janvier 2021, afin de rendre plus difficile pour le démocrate le retour à l’accord nucléaire abandonné de 2015 par Trump en 2018, a rapporté le site Web Axios.

La Maison Blanche, indique le site Web, tente maintenant de réaliser le plan en coordination avec Tel Aviv et d’autres États du Golfe.

L’émissaire de Washington, Elliott Abrams, serait arrivé dimanche à Tel Aviv et aurait rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le conseiller à la sécurité nationale du pays du Moyen-Orient Meir Ben-Shabbat pour discuter d’un plan de sanctions. potentiel.

Les objectifs des derniers efforts de Trump seraient de tenter de rendre plus difficile pour le gouvernement Biden de ramener les États-Unis à l’accord de plan d’action conjoint global (JCPOA) de 2015, connu sous le nom d’accord nucléaire iranien et négocié à l’origine sous l’administration Barack Obama.

Axios a déclaré que l’administration Trump, encouragée par les diplomates et les services de sécurité israéliens, avait préparé ces dernières semaines une « banque cible » d’entités iraniennes qui pourraient être frappées de sanctions supplémentaires. « Le but est d’appliquer autant de sanctions que possible à l’Iran d’ici le 20 janvier », a déclaré une source israélienne, citée par le véhicule.

Pour mener à bien le plan, Abrams a déclaré ces derniers jours que la Maison Blanche devait imposer de nouvelles sanctions à Téhéran chaque semaine, jusqu’au dernier jour de Trump dans le bureau ovale.