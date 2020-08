Trump truffe malgré: Microsoft confirme son intérêt pour Tiktok

La société Internet chinoise Bytedance n’a pas le choix: elle doit vendre sa plateforme vidéo à succès Tiktok sous la pression du gouvernement américain. Microsoft est la perspective la plus bruyante, même si le président américain n’est pas enthousiasmé par l’idée.

Microsoft vise à reprendre Tiktok. Le géant du logiciel a annoncé que, malgré les inquiétudes du président américain Donald Trump, il souhaitait poursuivre les discussions avec le propriétaire de la plateforme vidéo, la société Internet chinoise Bytedance. Selon ses propres déclarations, Microsoft souhaite conclure un accord d’ici le 15 septembre.

Bytedance est sous pression pour vendre l’activité américaine de Tiktok car la Maison Blanche est menacée d’interdiction. Dimanche soir, le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a déclaré dans une interview à Fox News que le président Trump prendrait des mesures contre Tiktok et d’autres applications appartenant à des entreprises chinoises dans quelques jours. Les autorités américaines craignent que la plate-forme vidéo utilisée par près d’un milliard de personnes dans le monde ne transmette les données des utilisateurs au gouvernement chinois.

Les médias américains avaient déjà signalé l’intérêt de Microsoft pour Tiktok ces derniers jours, mais Trump a refusé de commenter. Maintenant, l’entreprise a déclaré qu’elle était au courant des objections et a promis de les traiter.

Microsoft recherche des partenaires minoritaires

Microsoft prévoit de reprendre non seulement les activités américaines de Tiktok, mais également celles du Canada, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Le groupe est également ouvert à d’autres investisseurs qui participent en tant que partenaires minoritaires. Microsoft a souligné que les négociations en sont à un stade préliminaire et qu’il n’y a pas de certitude pour un accord.

Tiktok est une plate-forme vidéo à succès international qui est proposée en 65 langues sur 175 marchés. Les utilisateurs peuvent télécharger des clips qu’ils ont créés eux-mêmes ou en voir d’autres. En Chine continentale, il n’y a que la version censurée Douyin. Début juillet, l’Inde avait déjà interdit les applications chinoises telles que Tiktok et d’autres offres Internet.

Pompeo a laissé ouverte la façon dont Trump veut exactement agir contre les applications Internet en provenance de Chine. Le président avait déjà annoncé vendredi qu’il souhaitait interdire Tiktok aux États-Unis – et pourrait prendre des mesures samedi. Rien ne s’est passé avant dimanche; on ne savait pas non plus comment une interdiction pouvait être appliquée.