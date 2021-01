Trump signe la directive 7 sur la politique spatiale sur l’amélioration de la cybersécurité GPS

Une nouvelle politique spatiale met en évidence le rôle fondamental du système de positionnement global (GPS) pour garantir la sécurité et la croissance économique des États-Unis.

Vendredi 15 janvier, le président Donald Trump a publié la directive de politique spatiale 7 (SPD-7), qui vise à fournir un accès continu aux services de positionnement, de navigation et de chronométrage spatiaux (PNT) américains fournis par GPS, ainsi qu’à améliorer les performances et la cybersécurité du GPS.

«Reconnaissant que les systèmes spatiaux de positionnement, de navigation et de chronométrage (PNT) sont de plus en plus essentiels au mode de vie américain, le SPD-7 dirige la recherche de sources multiples et variées de PNT», Will Boyington, directeur des communications pour le National Space Council, a déclaré vendredi dans un communiqué envoyé par courrier électronique. «Le SPD-7 dirige une augmentation de la cybersécurité pour le système de positionnement global (GPS) et les appareils compatibles GPS, et reconnaît le potentiel du GPS à contribuer aux applications spatiales.»

L’US Space Force exploite une constellation de satellites GPS qui utilisent la radionavigation pour fournir des informations de positionnement, de navigation et de synchronisation aux utilisateurs militaires, commerciaux et civils du monde entier. Les satellites spatiaux sont indispensables pour diverses technologies et infrastructures, y compris le réseau électrique, les communications, les transports, les prévisions météorologiques et les interventions d’urgence. SPD-7 vise à maintenir le leadership américain dans l’approvisionnement et l’utilisation responsable du GPS, selon la directive.

Cela comprend l’amélioration des technologies GPS actuelles, qui soutient les efforts continus des États-Unis pour lancer une nouvelle génération de vaisseaux spatiaux de navigation GPS qui transmettent des signaux de puissance plus élevée qui sont plus résistants au brouillage et offrent des fréquences de diffusion supplémentaires pour rendre le réseau GPS plus compatible avec d’autres constellations similaires. Quatre des 10 satellites avancés GPS III prévus ont été lancés dans l’espace pour remplacer une technologie vieillissante.

La nouvelle directive, que vous pouvez lire ici, suggère également que le recours croissant au GPS pour les applications militaires, civiles et commerciales rend le système vulnérable. Par conséquent, le SPD-7 souligne la nécessité de se préparer à une perte de signal potentielle et d’améliorer la cybersécurité du GPS en cas de perturbation ou de manipulation des signaux.

En outre, la politique soutient l’utilisation de services PNT satellitaires étrangers pour compléter le GPS, et encourage << le développement d'approches alternatives des services PNT et de la sécurité qui peuvent intégrer de nouvelles technologies et services au fur et à mesure de leur développement, comme la détection quantique, relative navigation et autres services PNT privés ou publics. "

Le SPD-7 représente la première mise à jour de la politique américaine sur les PNT spatiaux depuis plus de 16 ans. Il renforce également de nombreux points soulevés dans un décret de février 2020, qui soulignait la nécessité d’une utilisation responsable des services PNT.

Le président Trump a également récemment publié un décret le 12 janvier qui promeut le développement de petits réacteurs nucléaires modulaires pour la défense nationale et l’exploration spatiale. La commande « revitalisera davantage le secteur de l’énergie nucléaire aux États-Unis, redynamisera le programme d’exploration spatiale américain et produira diverses options énergétiques pour les besoins de défense nationale », selon un communiqué de la Maison Blanche.

Les réacteurs nucléaires sont utilisés dans une variété d’applications sur Terre, y compris la production d’électricité à bord de sous-marins et de porte-avions. L’énergie nucléaire est également essentielle à l’exploration de l’espace lointain et pourrait être utilisée pour alimenter de futures missions avec équipage sur la Lune et sur Mars. Par conséquent, le décret suggère que le développement de petits réacteurs modulaires fera progresser le leadership et la domination de l’Amérique dans les domaines terrestre et spatial, selon le communiqué.

