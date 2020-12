Trump nomme le conseiller anti-gay Marcus Bachmann au poste de conseiller principal

Marcus Bachmann. (Andrew Burton / )

Donald Trump a nommé mardi (22 décembre) Marcus Bachmann, un conseiller anti-gay qui a jadis qualifié les homosexuels de «barbares», à un poste consultatif alors que le président américain se démène pour enchâsser des alliés clés à des postes de responsabilité.

Le mari de Michele Bachman, qui était autrefois surnommé «le plus grand homophobe d’Amérique», a été accusé à plusieurs reprises de pratiquer la thérapie de conversion dans sa prétendue clinique de conseil chrétien dans le Minnesota.

Mais la Maison Blanche a publié une liste de personnes nommées par Trump à des postes «clés» dans l’administration, l’un étant le versement de Marcus au Comité présidentiel pour les personnes handicapées intellectuelles.

L’organisme, composé d’agents fédéraux et de citoyens, assiste le président aux côtés du secrétaire à la santé et aux services sociaux sur les politiques publiques qui ont un impact sur les personnes handicapées mentales.

Marcus n’était que l’un des nombreux nominations à divers postes consultatifs fédéraux, allant de l’opposante à l’égalité du mariage Pam Bondi, qui a décroché une place au conseil d’administration du John F Kennedy Center for the Performing Arts, au conservateur gay Richard Grenell, qui rejoint le United States Holocaust Memorial Council.

Marcus Bachmann n’a ni confirmé ni nié qu’une thérapie de conversion se produise dans ses cliniques

Marcus a longtemps rejeté timidement tout acte répréhensible de ses cliniques, mais a parfois suggéré que la pratique démystifiée et dénoncée de la thérapie de conversion pouvait se produire à la demande du client.

Dans une interview en 2011 avec le Minneapolis-Star Tribune, il n’a ni confirmé ni nié que la thérapie de conversion se produisait dans ses cliniques, affirmant que c’était «à la discrétion du client.

«Nous n’avons ni programme ni philosophie pour essayer de changer quelqu’un.»

Mais de nombreux militants infiltrés ont obtenu des preuves de la thérapie de conversion en cours chez Bachmann & Associates au cours des 10 dernières années.

Les militants LGBT + ont utilisé des caméras cachées pour enregistrer des conseillers disant: «Il est possible d’être totalement libre [of same-sex attraction].

«Je vais vraiment recommander que nous commencions à travailler sur la façon dont vous pouvez développer votre attirance envers les femmes», ont-ils ajouté. D’autres ont dit aux patients que «être gay n’était pas un mode de vie acceptable aux yeux de Dieu» et que lire la Bible était un «remède».

L’ancienne membre du congrès, Michele, a elle-même une longue et troublante expérience de commentaires anti-LGBT +.

Le politicien du Tea Party et conseiller de Trump a un jour insisté sur le fait que les homosexuels «veulent abolir les lois sur le contenu» (ils ne le font pas) et a affirmé que Dieu détruirait l’Amérique à cause de la culture «malade du péché» du mariage homosexuel.