Trump fait l’éloge de Robert E. Lee dans une déclaration bizarre sur l’Afghanistan

Depuis le retrait de Trump des médias sociaux, il s’est limité à publier ses déclarations bizarres dans un journal en ligne – son propre site Web – et diverses émissions de radio.

Mais cela ne l’a pas empêché d’être aussi bizarre que jamais.

Hier, Trump a publié une déclaration sur sa réaction au retrait de la statue de Robert E. Lee à Richmond, en Virginie.

Trump a félicité Robert E. Lee dans une déclaration étrange et incorrecte.

« Je viens de regarder une énorme grue abattre la magnifique et très célèbre statue de « Robert E. Lee On His Horse » à Richmond, en Virginie.

Trump avait un ton très sombre en écrivant à propos du général confédéré. Il a été attristé d’apprendre que la statue était en train d’être enlevée et a adressé compliment après compliment à l’homme.

« Robert E. Lee est considéré par de nombreux généraux comme le plus grand stratège de tous », a-t-il déclaré, même s’il a perdu la guerre et a rendu son armée en Virginie en 1865.

L’ancien président des États-Unis a blâmé la « gauche radicale » pour avoir pris la décision de démolir la statue, et « pour ajouter l’insulte à l’injure, ceux qui soutiennent cette » prise « prévoient maintenant de la couper en trois morceaux et de jeter ce travail de l’art dans le stockage avant sa profanation complète.

La Cour suprême de Virginie a adopté un vote de 7-0 autorisant le démontage de la statue après que le gouverneur Ralph Northam a ordonné le démontage de la statue l’été dernier, mais Trump semble n’avoir aucun respect pour la démocratie.

« Notre culture est en train d’être détruite et notre histoire et notre héritage, à la fois bons et mauvais », a écrit Trump, « sont en train d’être éteints par la gauche radicale, et nous ne pouvons pas laisser cela se produire !

Virginia a enlevé la statue de Robert E. Lee pour promouvoir l’égalité raciale.

Historiquement, Trump s’est opposé à l’enseignement de la théorie critique de la race, qui décrit l’histoire du racisme et de l’esclavage et de l’oppression systémique des personnes de couleur.

Dans un éditorial publié sur le site Web de RealClearPolitics, il a déclaré que « les étudiants sont soumis à un nouveau programme conçu pour leur faire subir un lavage de cerveau » et que le CRT est « complètement antithétique à tout ce que les Américains normaux de toute couleur souhaiteraient enseigner à leurs enfants. «

Les démocrates de Virginie et les habitants de Richmond, en Virginie, ont applaudi le retrait de la statue de Lee. La déclaration de Northam l’a qualifié de « grande victoire pour le peuple de Virginie ».

« Pendant bien trop longtemps, la statue de Lee était haute dans notre capitale et ne représentait rien d’autre que la division et la suprématie blanche – mais elle est enfin en train de s’effondrer », a tweeté la sénatrice d’État Louise Lucas.

Trump pense que Robert E. Lee aurait eu une « victoire » en Afghanistan.

Alors qu’il poursuivait sa diatribe en ligne, l’ancien président a évoqué le conflit en Afghanistan.

« Si seulement nous avions eu Robert E. Lee pour commander nos troupes en Afghanistan », a-t-il écrit, « ce désastre se serait terminé par une victoire complète et totale il y a de nombreuses années.

Le conflit controversé en Afghanistan est quelque chose sur lequel Trump lui-même a fait volte-face dans le passé – en concluant l’accord de retrait du pays, puis en critiquant le président Biden pour l’avoir mis en œuvre.

La base de Trump pour cette déclaration n’est pas claire – il va sans dire que Lee ne se serait probablement jamais rendu en Afghanistan.

Mais la précision ne semble pas être une priorité pour l’ancien président qui a également écrit que « sauf pour Gettysburg, [Lee] aurait gagné la guerre.

En tant qu’hôte et écrivain de ‘China, If You’re Listening’ d’ABC News, a tweeté « Ouais mec et sauf pour les élections de 2020, tu serais toujours président. »

L’avocat Robert Kelner a tweeté : « Je ne sais pas par où commencer avec celui-ci. « Sauf pour Gettysburg » aurait-il gagné la guerre ? Comme, sauf pour le jour J, Hitler aurait gagné la Seconde Guerre mondiale ? »

Alors que Trump n’est pas étranger aux critiques des médias sociaux et aux déclarations controversées, sa dénonciation du retrait de la statue doit être l’une des plus étranges à ce jour.

