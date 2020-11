Trump donnera à Biden le profil Twitter présidentiel le 20 janvier

Le compte Twitter @POTUS, c’est-à-dire celui destiné au président des États-Unis, ne sera plus entre les mains de Donald Trump. Joe Biden, le président élu des dernières élections américaines, mettra la main sur tous les comptes sociaux liés à la Maison Blanche lors du prochain jour d’inauguration 20 janvier. À partir de ce moment, le compte Twitter qui est si longtemps resté le protagoniste de la présidence de Trump ne verra plus les messages écrits par le président sortant, qui ne pourra que continuer à utiliser son profil personnel. « Twitter se prépare à soutenir la transition du compte institutionnel de la Maison Blanche le 20 janvier 2021 », a expliqué un porte-parole du réseau social.

Les accès seront ensuite transférés après le serment prévu lors du jour de l’inauguration, c’est-à-dire le moment où Biden deviendra effectivement le président des États-Unis d’Amérique. «Comme nous l’avons fait pour la transition en 2017, ce processus se fera en consultation avec la National Archives and Records Administration», a expliqué la plateforme. En plus du compte @POTUS, tous les autres profils institutionnels seront également placés sous la supervision de Biden, y compris @Whitehouse, @VP (destiné à Kamala Harris) et @FLOTUS. Tout le contenu existant sur ces profils sera archivé avant le transfert et l’historique sera réinitialisé afin que vous n’ayez pas de tweets. Ce, par exemple, ce sont les archives des tweets d’Obama.

Trump sera alors autorisé à utiliser son profil personnel, @realDonaldTrump, après le serment de Biden. Mais avec un changement important: votre compte perdra le protections spéciales qui jusqu’en janvier a caractérisé son compte comme un leader mondial. Cela signifie que la plateforme utilisera les mêmes règles appliquées à tous les utilisateurs pour la modération et éventuellement l’élimination des contenus considérés comme faux ou dangereux.