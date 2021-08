Trump dit que Ben Laden  » n’a eu qu’un coup  » et n’était pas un  » monstre « 

Avec le 20e anniversaire de l’attaque terroriste du 11 septembre et les discussions sur les talibans et la nouvelle menace ISIS-K, l’ancien président Donald J. Trump a quelques réflexions sur le terrorisme.

À la manière typique de Trump, ses derniers commentaires ont été une tentative d’exagérer son succès en tant que président et, ce faisant, de diminuer le travail de ses prédécesseurs et successeurs.

Comment a-t-il choisi de faire cela, me demanderez-vous? En essayant de minimiser les actes de l’un des terroristes les plus infâmes du monde – Oussama ben Laden.

Donald Trump a suggéré qu’Oussama Ben Laden n’était pas si mal.

Dans sa dernière interview avec l’animateur de radio Hugh Hewitt jeudi, Trump avait une vision bizarre de Ben Laden et des menaces terroristes aux États-Unis.

Les commentaires de Trump, sapant la terreur infligée par Ben Laden dans le monde, étaient une tentative de faire paraître son approche du terrorisme supérieure au président Obama.

« Oussama ben Laden a eu un coup, et c’était un mauvais, à New York, le World Trade Center », a-t-il déclaré à propos des attentats du 11 septembre qui ont fait près de 2 300 morts.

«Mais ces deux autres gars étaient des monstres. C’étaient des monstres. Et je n’arrêtais pas de dire pendant des années, pourquoi ne les obtiennent-ils pas ? Pendant des années, je l’ai dit.

Les « deux autres gars » étaient le fondateur de l’Etat islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, et le chef militaire iranien Qassem Soleimani que Trump dit avoir « éliminé ».

Ben Laden, alors qu’il était à la tête du groupe militant islamique Al-Qaïda, était à l’origine du 11 septembre, mais a également commis de nombreux autres crimes contre l’humanité.

Y compris, mais sans s’y limiter, les attentats à la bombe contre l’ambassade américaine de 1998 qui ont tué plus de 200 personnes et l’attentat à la bombe de 2000 contre l’USS Cole, qui a tué 17 marins de la marine américaine.

Trump a critiqué l’approche de Biden dans le conflit en Afghanistan.

En commençant la critique du président permanent, Trump a déclaré que Biden « ne sait pas ce qui se passe » avec la situation en Afghanistan en ce moment.

« Nous n’aurions pas toléré que des soldats ou des Américains soient tués, abattus ou blessés », a-t-il déclaré en référence aux 13 soldats américains tués dans des bombardements à l’aéroport de Kaboul.

Il s’est vanté de ses relations avec les talibans pour permettre à l’armée américaine de se retirer d’Afghanistan sans aucune ingérence – ce qu’il n’a jusqu’à présent pas été prouvé qu’ils le faisaient – et a affirmé qu’ils craignaient Trump, qu’ils « observaient » ce que l’armée faisait. à ISIS.

« Nous avons éliminé le fondateur d’ISIS, [Abu Bakr] al-Baghdadi, et puis bien sûr [Iranian military leader Qassem] Soleimani », a-t-il déclaré. « Maintenant, juste pour que vous compreniez, Soleimani est beaucoup plus grand qu’Oussama ben Laden. Le fondateur de l’Etat islamique est bien plus grand – al-Baghdadi – qu’Oussama ben Laden. »

La gestion de l’Etat islamique par Trump a été contestée.

Avec la montée des tensions en Afghanistan et la menace imminente d’ISIS-K nouvellement fondé qui étaient les auteurs des attentats à la bombe, la présidence et les actions de Trump pendant sa présidence sont remises en question.

L’ancien président Trump a affirmé à maintes reprises avoir « vaincu l’EIIS, 100 % du califat », malgré cette nouvelle résurgence des attaques de l’EIIS, et a de nouveau fait cette affirmation jeudi.

« Nous avons éliminé l’Etat islamique en très peu de temps, les avons anéantis à 100% », a-t-il déclaré.

Les commentaires de Trump sur Ben Laden étaient probablement une critique d’Obama.

Mehdi Hasan, animateur de talk-show sur MSNBC, suppose que Trump ne croit pas vraiment à ces choses, mais est en fait jaloux d’Obama et de la couverture médiatique derrière la mission de tuer Oussama ben Laden.

« Rappelez-vous, Trump ne croit ni ne pense vraiment à tout cela », a-t-il tweeté, « C’est juste qu’Obama a tué Ben Laden. Et lui, Trump, a tué Baghdadi. Ergo Ben Laden n’a pas d’importance. Seul Baghdadi le fait.

Banaliser l’homme qui a commis l’attentat terroriste le plus meurtrier sur le sol américain afin de critiquer les autres présidents est un nouveau creux pour l’ancien président Donald Trump, mais n’a rien de surprenant.

Espérons juste qu’il ne dise rien sur le 20e anniversaire qui arrive dans deux semaines.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique.