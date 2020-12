Trump dévoile une nouvelle politique spatiale nationale pour le leadership américain hors de la Terre

Le président Donald Trump a publié mercredi 9 décembre une nouvelle politique spatiale nationale, énonçant les principes fondamentaux et les principales priorités des diverses activités spatiales des États-Unis à l’avenir.

Le document, que vous pouvez lire ici, a quatre objectifs principaux de haut niveau, ont déclaré des responsables de la Maison Blanche: développer le secteur spatial commercial américain, accroître la coopération internationale, poursuivre les activités scientifiques et d’exploration ambitieuses et renforcer la sécurité nationale et le leadership des États-Unis. position dans l’espace.

Ce quatrième objectif est particulièrement important, car la sécurité nationale « sous-tend tout ce que nous faisons », a déclaré mercredi Scott Pace, adjoint adjoint du président et secrétaire exécutif du Conseil national de l’espace (NSC), lors de la huitième réunion du NSC, qui s’est tenue. au Kennedy Space Center de la NASA en Floride.

« En établissant un cap clair pour les activités spatiales des États-Unis, cette politique réaffirme notre leadership dans le domaine spatial et notre statut de première nation spatiale au monde », a déclaré Trump dans un communiqué mercredi. « Cette politique représente une approche pangouvernementale qui reconnaît l’espace comme un impératif national. »

La domination de longue date des États-Unis dans l’espace a récemment été sérieusement menacée, principalement de la Chine et de la Russie, ont déclaré plusieurs responsables gouvernementaux lors de la réunion du CNS de mercredi. Par exemple, les deux pays développent activement une technologie anti-satellite qui pourrait détruire ou désactiver les satellites américains, a déclaré le directeur du renseignement national, John Ratcliffe.

« En bref, la menace qui pèse sur les États-Unis et les systèmes spatiaux alliés se poursuit[s] de croître, et nous ne devons pas permettre à cette menace de se développer sans relâche », a déclaré Ratcliffe lors de la réunion du NSC.

La politique spatiale nationale nouvellement publiée reconnaît que « l’espace est et devrait être un domaine prioritaire du renseignement », a ajouté Ratcliffe. Il a également déclaré que son équipe travaillait avec les dirigeants de l’US Space Force pour évaluer si la nouvelle branche militaire viendrait à bord en tant que 18e membre de la communauté américaine du renseignement. Une décision à ce sujet est attendue dans un mois ou deux, a déclaré Ratcliffe.

« Si nos adversaires nous défient dans l’espace, ils feront face à une équipe spatiale de sécurité nationale véritablement unie », a-t-il déclaré.

La nouvelle politique spatiale nationale, un document de 40 pages, est similaire à bien des égards à la politique officielle publiée en 2010 par le président Barack Obama. Les deux documents soulignent la nécessité d’agir de manière responsable dans l’espace et de renforcer le leadership américain dans ce domaine, ainsi que de dynamiser le secteur spatial privé et de nourrir la coopération internationale.

L’administration Trump s’est beaucoup intéressée à l’espace au cours des quatre dernières années. Par exemple, le président a signé cinq directives de politique spatiale, dont une qui a ordonné à la NASA de renvoyer les astronautes sur la Lune en tant que précurseur des missions avec équipage sur Mars, et une autre qui a établi la Force spatiale, la première nouvelle branche militaire du pays depuis que l’armée de l’air était créé en 1947. Le président Trump a également ressuscité le NSC, qui était en sommeil depuis le début des années 1990.

On ne sait cependant pas quel impact aura la nouvelle politique spatiale nationale. L’administration Trump ne durera que six semaines de plus et le président élu Joe Biden commencera à mettre en œuvre ses propres priorités spatiales après son entrée en fonction le 20 janvier 2021.

