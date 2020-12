Trump critiqué après avoir accordé 26 nouveaux pardons

Beaucoup de pardons sont des personnes directement liées à Trump et à sa famille.

Dans quelques semaines à peine, un nouveau président des États-Unis sera assermenté, mais jusqu’au jour où Donald Trump ne sera plus le chef des États-Unis, il fait tout ce qu’il peut pour que ses amis ne soient pas en danger. Cette semaine, il y a eu de nombreuses conversations concernant les pardons de Trump et, mercredi 23 décembre, les choses se sont détériorées lorsqu’il a été rapporté que le président avait gracié 26 de ses partisans. Selon CNN, ces grâces incluaient «l’allié de longue date Roger Stone, l’ancien président de campagne Paul Manafort et le père du conseiller principal de la Maison Blanche, Jared Kushner, Charles».

Jonathan Bachman / Intermittent / Suite à la nouvelle, le président américain en exercice a été accusé d’avoir abusé de son pouvoir pour accorder la clémence aux criminels qui connaissaient simplement sa famille. Charles Kushner a été poursuivi pour « évasion fiscale, falsification de témoins et contributions illégales à la campagne ». Le représentant du GOP Duncan Hunter a reçu une grâce hier, tandis que sa femme Margaret aurait reçu la sienne aujourd’hui. L’année dernière, Margaret « a plaidé coupable … d’avoir conspiré » sciemment et volontairement « pour convertir les fonds de la campagne à des fins personnelles ». Internet a exprimé son mécontentement face à la dernière décision du président Trump, mais certains initiés politiques ont suggéré qu’il y avait beaucoup plus de pardons de l’administration Trump à l’horizon. Découvrez quelques réactions ci-dessous. [via]