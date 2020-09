Trump charge la presse après avoir découvert que des soldats américains décédés étaient des “perdants”

, 5 sept. () –

Le président Trump a critiqué la presse et en particulier le journaliste responsable d’un article révélant qu’il a qualifié l’armée américaine tuée pendant la Seconde Guerre mondiale et enterrée dans le cimetière américain de Washington de «perdants» et «d’idiots». Aisne-Marne, en France.

Ainsi, Trump a qualifié le journaliste Jeffrey Goldberg, qui a publié l’article dans «The Atlantic» jeudi dernier d’un «bâtard» qui aurait eu recours à des «personnes en disgrâce» qui tentent d’éviter sa réélection.

“Je ne travaille pas si dur pour l’armée, pour reconstruire le désordre épuisé laissé par ‘OBiden’, pour reconquérir une agence d’anciens combattants en faillite et pour augmenter les salaires de l’armée afin qu’un journaliste malheureux qui travaille peut-être avec des personnes en disgrâce faire une accusation si horrible », a déclaré Trump sur Twitter.

Pour Trump, le magazine serait comparable au rapport de l’espion britannique Christopher Steele qui, en 2016, affirmait que la Russie avait des informations compromettantes sur Trump.

“Cela me rappelle le Dirty Report que John McCain a construit et qu’après le crash, on a découvert qu’il s’agissait d’une fraude absolue comme tant d’autres. L’extrême gauche radicale est furieuse et fera ou dira n’importe quoi pour gagner, mais elle ne le pourra pas. Nous gagnerons et nous aurons quatre ans. super “, a rivé.

Trump a même accusé Jennifer Griffin, une journaliste du réseau Fox News, comme Trump, d’avoir confirmé sur Twitter que Trump avait qualifié les soldats tombés d’idiots.

Selon le reportage de ‘The Atlantic’, Trump a décidé de ne pas visiter le cimetière des soldats américains de 2018 car il craignait que la pluie ne gâche sa coiffure: “Pourquoi aller dans ce cimetière? Il est plein de perdants”, a déclaré Trump à ses collaborateurs. .

De la Maison Blanche, ils ont nié à plusieurs reprises cette information qu’ils considèrent comme “un travail anonyme à des fins nuisibles” et Trump lui-même a défendu les “héros déchus”. “Il n’y a personne qui les respecte plus que moi”, a-t-il ajouté.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂