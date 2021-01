Trump bloqué pendant 12 heures sur les réseaux sociaux: a supprimé la vidéo où il s’adressait aux émeutiers au Congrès

Tout le monde espérait un discours qui calmerait les franges des partisans qui ont attaqué le Congrès des États-Unis hier soir, et à la place, une vidéo est sortie qui risquait pour enflammer encore plus d’âmes. Pour cette raison, Facebook, Twitter et YouTube ont hier supprimé le dernier clip publié sur les réseaux sociaux par Donald Trump dans lequel le président américain s’est adressé directement à tous ceux qui mettaient le feu aux salles du pouvoir à Watshington. L’action menée de manière autonome par les réseaux sociaux individuels est la plus amère envers le locataire de la Maison Blanche, et selon les explications fournies par les entreprises liées elle répond à une situation d’urgence.

La vidéo supprimée

Les manifestations d’hier soir se sont terminées en quelques minutes devant le monde entier, mais la réponse de Trump – la seule personne ayant suffisamment d’influence sur les émeutiers pour mettre fin pacifiquement à la violence – n’était ni prête ni particulièrement convaincant. Dans la vidéo invitant les manifestants à rentrer chez eux, l’entrepreneur milliardaire a de nouveau insisté sur le fait que les élections présidentielles seraient remportées par lui, et que la victoire lui serait volée par la partie adverse.

Les choses sont aller différemment, mais Trump est conscient que ce type d’histoire a toujours une forte emprise sur l’âme de ses plus fidèles partisans. C’est pourquoi il a alterné l’invitation à rentrer chez eux avec l’aiguillon de l’élection volée, s’adressant aux gens qui mettaient le feu à l’un des ganglions démocratiques du pays comme des gens « spéciaux » et appréciés.

La réponse des réseaux sociaux

La dangereuse ambiguïté il n’a pas non plus échappé aux gestionnaires de plateforme que Trump a utilisé pour diffuser le message, ce qui a supprimé le clip de leurs serveurs. Pour l’agent de sécurité sur Facebook, la vidéo « augmente au lieu d’atténuer le risque de violence dans la région »; pour Twitter «Menacer et inciter à la violence est contraire aux règles» et l’action de suppression de la vidéo vise à «protéger la sécurité des interactions sociales». Le réseau social Twitter a supprimé au total trois interventions du président américain et bloqué son compte pendant 12 heures; si des violations similaires se répètent, Trump sera expulsé à jamais de la plateforme. Facebook a plutôt placé un blocage sur le profil de Trump pour une durée totale d’une journée, également étendue au social photographique Instagram.