Trump acquitté pour la deuxième fois de sa mise en accusation

L’ancien président américain Donald Trump a de nouveau été acquitté par le Sénat samedi (13) lors de son deuxième procès en destitution.

Après que 43 sénateurs ont voté «non coupable», il est devenu clair que la marge minimale de 67 voix (les deux tiers de la Chambre) ne serait pas atteinte pour condamner l’ancien président, accusé d’avoir incité à une insurrection contre le Capitole américain le 6 janvier, lorsque les législateurs se réunissaient pour certifier la victoire du président Joe Biden. Trump le nie. L’invasion a fait cinq morts.

Au total, 57 sénateurs ont voté pour condamner l’ancien président, dont sept républicains. Selon le New York Times, il s’agit du plus grand soutien bipartite à la condamnation d’un président dans tous les cas de l’histoire américaine.

Les accusations de mise en accusation sont politiques et non criminelles. Un acquittement signifie essentiellement que le Sénat n’a trouvé aucune cause pour la destitution du président – dans le cas de Trump, qui n’occupe plus la Maison Blanche, l’effet pratique d’une condamnation pourrait être la perte de droits politiques.