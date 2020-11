Trump abandonne le tapis et commande la transition

Toujours président des États-Unis, Donald Trump a autorisé le début de la transition vers le gouvernement de Joe Biden, président élu. La décision a été prise quelques heures après la proclamation du démocrate dans le Michigan, où le républicain prévoyait de renverser la situation lors d’un recomptage des votes.

Avec Trump jetant l’éponge, l’agence fédérale américaine responsable de la transition a déclaré dans une lettre à l’équipe de Joe Biden, président élu, qu’il pourrait officiellement initier la transition entre les gouvernements.

«Je prends ce rôle au sérieux et, en raison de problèmes récents impliquant des contestations juridiques et la certification des résultats électoraux, j’envoie aujourd’hui cette lettre pour mettre ces ressources et services à votre disposition», a écrit Emily Murphy, responsable de l’administration des services généraux.

Même avec le signal du début d’une transition entre les gouvernements, Trump n’a pas reconnu la victoire de Joe Biden. Il y a plus de deux semaines, lorsque les projections de victoire du démocrate ont été publiées, le président républicain avait remis en question le décompte des voix.