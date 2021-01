Trump a également mis Xiaomi sur la liste noire américaine

Le fabricant de smartphones et de produits technologiques Xiaomi s’est retrouvé sur une liste de survie dans le groupe hors de Chine: celle des entreprises chinoises les États-Unis soupçonnent avoir des liens avec l’armée des locaux. Le déménagement est l’un des derniers actes de laAdministration Trump, qui, avec Xiaomi a également inclus dans le même document d’autres sujets tels que le groupe pétrolier China National Offshore Oil Corporation et la société aérospatiale Commercial Aircraft Corporation of China. Cette décision, du moins pour le moment, ne met pas en péril la production des appareils Android de Xiaomi, même si elle aura toujours des conséquences pour l’entreprise.

Le cas de Huawei

Au cours des deux dernières années, l’opposition entre l’administration Trump et le géant chinois Huawei, accusé par les États-Unis d’être contrôlé par le gouvernement de Pékin, a tenu bon. La situation actuelle avec Xiaomi pour le moment est différente: la liste dans laquelle ce dernier groupe a été inclus est rédigé par le ministère de la Défense, alors que Huawei avait également été inclus dans un document distinct de celui du commerce, et empêchait les entreprises américaines de faire affaire avec le groupe. Huawei a également inquiété le gouvernement américain pour sa présence massive dans le domaine des infrastructures de réseau – les ganglions par lesquels passent les télécommunications de centaines de millions d’appareils sur le sol national.

Les conséquences pour Xiaomi

Xiaomi pour le moment n’aura pas à faire face aux lourdes conséquences qui ont mis à genoux l’activité smartphone de Huawei (et pas seulement) en Occident. Les fabricants de puces et de composants continueront à dialoguer et à échanger avec l’entreprise, tout comme le développeur du système d’exploitation Android, Google. Ce qui est frappé par l’inclusion de Xiaomi dans la liste noire du ministère de la Défense, ce sont les investissements des entreprises américaines: à partir du 11 novembre, les investisseurs locaux devront se libérer de leurs intérêts économiques dans les nouvelles sociétés incluses dans le groupe.