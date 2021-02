True Lies TV Show obtient une commande pilote à CBS

L’émission télévisée True Lies vient de faire un petit pas en avant, car CBS a officiellement passé une commande pilote pour l’émission. Basé sur le film du même nom de 1994 du réalisateur James Cameron, le Vrais mensonges L’adaptation des séries télévisées sera développée par Avis de brûlure créateur Matt Nix, McG et Cameron pour le 20e siècle. Les trois serviront tous de producteurs exécutifs avec Nix écrivant le pilote et McG réalisant.

En tant que série de redémarrage, Vrais mensonges ne ramènera pas Arnold Schwarzenegger et Jamie Lee Curtis pour reprendre leurs rôles du film, mais le pilote suivra des personnages similaires dans un scénario presque identique. Selon une description de la série, « choquée de découvrir que son mari consultant en informatique fade et banal est un espion international qualifié, une femme au foyer de banlieue insatisfaite est propulsée dans une vie de danger et d’aventure lorsqu’elle est recrutée pour travailler à ses côtés pour sauver le monde alors qu’ils essaient. pour revitaliser leur mariage sans passion. «

McG essaie de faire redémarrer True Lies depuis des années. En 2017, il a été annoncé que Fox prévoyait de produire un pilote avec McG producteur exécutif et Marc Guggenheim écrivant le scénario. Le projet s’est plié avant de faire une vraie traction, mais McG est resté impassible sur la revisitation Vrais mensonges. Les progrès semblaient aller de l’avant en 2019 lorsque McG a déclaré qu’une nouvelle émission basée sur le film serait développée pour Disney +, mais comme l’accord avec Fox, cette version semblait également être laissée de côté.

Curieusement, il travaillait sur un autre redémarrage d’un film classique qui a finalement lancé le bal Vrais mensonges. L’année dernière, McG a été embauché pour écrire et produire un redémarrage de la série télévisée de Turney & Hooch pour Disney +, créé et produit par Matt Nix. Leur partenariat a conduit à explorer d’autres idées, aboutissant à leur nouveau pitch pour un Vrais mensonges redémarrage qui a attiré l’attention de CBS. Le fait que le réseau ait déjà intérêt à redémarrer des franchises classiques avec des titres comme Clarice et L’égaliseur en chemin.

Écrit et réalisé par James Cameron, l’original Vrais mensonges suit Arnold Schwarzenegger dans le rôle de l’agent du gouvernement américain Harry Tasker, un espion qui lutte pour équilibrer son travail avec sa vie de famille. Jamie Lee Curtis joue le rôle de sa femme qui finit par s’impliquer lorsqu’elle découvre ce que son mari a fait. Bill Paxton, Tom Arnold, Tia Carrere, Art Malik et Eliza Dushku ont également joué. Un succès au box-office, le film a été nominé aux Oscars pour les meilleurs effets visuels.

Aucune information de casting n’a encore été révélée pour le Vrais mensonges Série télévisée, mais avec le pilote sous le feu vert, nous ne devrions pas tarder à découvrir tout cela. Bien que la version originale du film ait très bien fonctionné, il reste également à voir si la série télévisée se traduira aussi bien, mais elle semble être entre de bonnes mains avec un si grand fan comme McG prenant les rênes. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets: True Lies