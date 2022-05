True Lies Reboot est officiellement commandé en série chez CBS

Une série télévisée basée sur le film d’Arnold Schwarzenegger Vrais mensonges avance chez CBS alors que le réseau a commandé une série sur le dos d’un pilote donné le feu vert au début de l’année dernière. Après un long retard, le pilote devait initialement tomber dans les nouvelles émissions potentielles de l’année dernière, mais il est ensuite revenu à cette année. Mettant en vedette Steve Howey et Ginger Gonzaga dans les rôles joués respectivement par Schwarzenegger et Jamie Lee Curtis dans le film, la série redémarrera l’histoire et retravaillera l’intrigue originale.

Dans le film de 1994, Arnold Schwarzenegger jouait un homme qui semblait être un mari ordinaire, mais derrière la façade d’un employé de bureau, il est secrètement un espion international. Au cours du film, sa vie d’intrigues et de dangers se répand dans sa vie de famille alors que sa femme, à la recherche d’un peu d’excitation, s’implique dans sa dernière affaire. D’après le synopsis, il semble que la série reprendra plus ou moins là où le film s’est terminé. Ça lit:

« Une femme au foyer de banlieue insatisfaite (Ginger Gonzaga) est choquée de découvrir que son mari consultant en informatique fade et banal (Steve Howey) est un espion international qualifié. Elle est propulsée dans une vie de danger et d’aventure lorsqu’elle est recrutée pour travailler à ses côtés pour sauver le monde alors qu’ils tentent de revitaliser leur mariage sans passion. »

En plus du synopsis mis à jour, des descriptions plus détaillées ont également été révélées sur les deux personnages principaux. La première est Helen de Ginger Gonzaga, qui est «l’épouse de Harry, mère de deux adolescents et professeur de linguistique qui est agacée par les voyages d’affaires constants de Harry loin de chez lui. De plus en plus en colère, elle a l’impression d’avoir été privée de la vie qu’elle envisageait autrefois pour elle-même. Ravie quand Harry l’invite pour un voyage à Paris, Helen est sous le choc quand elle voit un côté très différent de son mari, apprenant qu’il est en fait un espion de classe mondiale. »

En plus de cela, les informations sur le personnage de Harry indiquent qu’il est « un vendeur d’ordinateurs bénin, prudent, apparemment peu enclin au risque et un père de famille dévoué, marié et père de deux enfants. Mais en réalité, Harry est un agent infiltré, un espion de première classe travaillant pour une organisation secrète du renseignement américain. »





Vrais mensonges est un film qui a toujours été conçu pour avoir une suite, et à un moment donné, il semblait que cela pourrait suivre. Cependant, au fil des années, les acteurs ont fait de même, et il semblait que Vrais mensonges était destiné à être un film autonome qui n’a jamais vraiment été une franchise. Bien que la nouvelle série soit un redémarrage plutôt qu’une suite directe, il existe suffisamment de liens avec le film original pour s’assurer que les nouveaux et les anciens fans trouveront probablement quelque chose à aimer dans la série.

Vrais mensonges est l’une des nouvelles séries destinées à CBS, avec Pays du Feu, Est de New York et Alors aidez-moi Todd, qui ont tous été commandés hier. Bien que ces nouvelles émissions soient des ajouts bienvenus au réseau, les fans du redémarrage Magnum IP et États-Unis d’IA ont été déçus d’apprendre que les deux favoris des fans figuraient parmi ceux qui ont été annulés.









