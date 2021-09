True Colors sur PS5, tempête d’émotions

Nous explorons une histoire pleine d’émotion, de familiarité et d’empathie dans notre revue Life is Strange: True Colors.

Je vais préciser quelque chose en tant qu’éditeur de cette analyse de La vie est étrange : les vraies couleurs: Je n’ai pas aimé la livraison d’origine. La suite a perdu tout intérêt de ma part lors de sa publication. Ne parlons même pas d’Avant la tempête, qui même étant le scénario avec le plus grand potentiel est resté piégé dans sa condition de prequel. Mes frustrations doivent être prises en compte au moment où je m’assois pour écrire ce texte.

Cependant, il y a une autre saga dont je me considère comme un fan : Blue Reflection. Je n’ai pas arrêté de parler ces derniers mois de la suite. L’impact que son histoire a laissé sur l’importance d’exprimer ses émotions et son empathie a été très significatif pour moi. En me concentrant sur ce jeu, j’ignorais un peu à quel point True Colors était proche et ce que son histoire cachait.

Je ne m’attendais pas à ce qu’un Life is Strange se connecte avec moi à ce stade. Beaucoup de ce que je considère comme des problèmes de la série sont encore présents ici, enracinés et non traités. Mais c’est presque indifférent. Alex et la petite ville de Haven se sont connectés avec moi, et pour la première fois je vois le potentiel derrière leurs jeux. C’est un prisme de possibilités avec la possibilité de tirer le meilleur parti de chacun.

Émotions cachées

L’histoire d’Alex Chen est une histoire de relations complexes avec son environnement. La jeune femme de 20 ans a passé la majeure partie de sa vie à changer de foyer d’accueil de temps en temps. Ses relations avec les autres ont été affectées par l’intérêt, les mauvaises réactions et l’abandon. Un rapide coup d’œil à ses messages privés montre clairement que sa vie a été un désastre du début à la fin.

Pour compliquer les choses, elle a été admise pendant longtemps dans un établissement psychiatrique en raison de ses problèmes de contrôle de ses émotions. Ce n’est pas qu’Alex manque d’un grand sens de la maîtrise de soi – au cours de son adolescence, il a développé un pouvoir d’emballement. Il est capable de voir les auras émotionnelles des autres et de lire leurs pensées, en les exprimant d’une manière ou d’une autre.

Lorsque ces sentiments sont suffisamment forts, ils peuvent vous affecter. La rage extrême de haïr quelqu’un jusqu’à vous pousser au meurtre, la douleur de la dépression quand vous ne voyez aucune issue ou la paranoïa absolue. Tout frappe Alex sans prévenir.

Pouvez-vous imaginer ce que c’est que vos émotions changent d’une seconde à l’autre en raison du minimum de changement dans l’environnement ? Être incapable de contrôler vos actions et regretter immédiatement ce que vous avez fait pour les gérer ? Il ne s’agit pas d’avoir un peu de maîtrise de soi. C’est constamment bousculé par un monde que ni vous ni personne d’autre ne comprend. Cela vous fait du mal et le fait à ceux qui ne veulent que vous aider.

Se fermer au monde est le meilleur, pensez-vous. Bloquez tout et isolez-vous dans un puits jusqu’à ce qu’ils vous oublient. Espérons qu’ils vous oublieront bientôt et que le monde sera un meilleur endroit sans vous. Peu importe si le résultat est celui-là. Et c’est pourquoi c’est tellement en colère quand quelqu’un entre dans ce puits avec vous, vous serre dans ses bras et vous encourage à vous en sortir. Cela vous montre que vous pouvez rendre le monde meilleur d’une autre manière. Peu importe le nombre de coups qu’il faut, cela vous montre que vous pouvez le faire avancer.

Pour Alex, cette personne est son frère. Et de lui, plus de gens qui commencent à se rencontrer et à offrir leurs épaules. Bientôt, tout son univers brille de nouvelles couleurs.

Le monde est confus

Le soutien offert par les habitants de Haven est ce qui donne tout son sens au parcours d’Alex. Les gens qu’elle rencontre, les conversations qu’elle a avec eux créent un avenir très différent de l’obscurité qu’elle attendait. Les gens sont bien plus que gentils et compréhensifs avec elle : elle est un nouveau départ que beaucoup lui envieront.

Il a un prix, bien sûr. Premièrement, votre réputation. Dans une ville aussi petite que Haven, toutes vos actions ont des conséquences. Les rumeurs se sont propagées très rapidement avec si peu de personnes, et un visage inconnu est plus susceptible d’être la cible de critiques. De plus, Alex peut voir ces auras d’émotions négatives envers eux.

Les décisions que vous prenez ne sont donc pas importantes pour l’histoire, mais pour vous. L’aura émotionnelle que vous créez à chaque fois que vous devez faire l’un des choix clés qui se présente à vous tous les trois épisodes met en évidence qui vous êtes, ce qu’ils penseront de vous et qui vous voulez aspirer à être. C’est l’aspect qui brille le plus dans le gameplay de notre revue Life is Strange: True Colors.

Il n’y a pas grand-chose d’autre à extraire de l’aspect jouable de la pièce. Les sections dans lesquelles nous contrôlons directement Alex sont rares. Les événements rapides des versements précédents ont été supprimés, les petites décisions sont rares et il n’y a pas beaucoup de choix pour l’exploration.

Parce qu’il n’y en a pas, il n’y a quasiment pas d’objets de collection : de petites scènes de flash-back sur des objets imprégnés de certaines émotions. C’est à peu près tout ce que le jeu a à offrir. Il invite peu à la rejouabilité au-delà de voir les conséquences d’autres choix et de fins alternatives.

Tourbillon de couleurs

Le manque de points jouables élimine les problèmes tout en en créant d’autres. L’élimination des événements Quick Time a été un succès et permet au script de briller davantage pour ce qu’il est, en plus de nous montrer à quel point Alex a peu de contrôle sur les émotions qui le contrôlent. Il aurait été très facile de nous faire appuyer sur quelques boutons pour nous retenir ou quelque chose de similaire. Cela aurait abaissé son message.

Mais ne pas avoir consacré une petite partie du développement à cette section jouable est perceptible dans le produit final. La première fois que nous contrôlons Alex, nous pouvons immédiatement remarquer qu’il y a une baisse très importante des performances. La section graphique n’est pas spectaculaire en soi, et le fait que les images par seconde soient abaissées est choquant. Il convient de noter que nous parlons de la version PlayStation 5.

Le scénario et les personnages sont ce qui soutient l’ensemble de l’œuvre. Cela nous invite à essayer de faire preuve d’empathie avec tous ceux que nous rencontrons : la réponse du public au comportement de certaines personnes dépendra de l’intelligence émotionnelle globale. Nous vivons à une époque où il est trop facile de nier l’importance émotionnelle tout en exigeant de la comprendre.

En plus de ces points, le titre tombe également dans le trope habituel du montage musical avec l’environnement de la musique pop pour se connecter avec ses joueurs. Il a une bonne sélection musicale, même si je ne peux pas en dire autant que s’il est correct dans tous ses moments.

Quoi qu’il en soit, le joueur peut décider de passer autant de temps qu’il le souhaite avec ces montages, en les sautant immédiatement ou en profitant de l’ambiance pendant de longues minutes. L’un des rares cas où nous avons une option, mais je sais que c’est apprécié pour ceux qui veulent aller directement à l’intrigue.

La vie est étrange

Je ne peux pas dire que ma relation avec la franchise a changé après cette analyse de Life is Strange : True Colors. Si je repense à mes problèmes avec les versements précédents, ils ne sont pas recontextualisés et je ne peux pas les apprécier d’un autre point de vue. Et je ne vais pas me sentir coupable.

Les succès de Life is Strange : True Colors sont nombreux. La saga pointe dans la bonne direction grâce à ses nouveaux développeurs sans se sentir piégé par les intrigues précédentes ou l’utilisation inutile d’appuyer sur des boutons pour nous appuyer. Ils ont créé un petit endroit pour sympathiser avec Haven et un protagoniste auquel nous tenons vraiment. Malgré ses défauts et son passé.

Ne vous laissez pas emporter par leurs problèmes. Donnez une chance à cet épisode et voyez par vous-même s’il est capable de faire ressortir les couleurs et de profiter de ses atouts.