True Colors pour PlayStation 5

Nous vous apportons nos impressions sur Life is Strange : True Colors après nous être consacrés entièrement à ses premières heures.

La valeur des jeux vidéo en tant que médium littéraire est en haute estime depuis des décennies. L’équilibre entre le gameplay et l’histoire a parfois été difficile à maintenir. Autant consacrer tout un genre au seul aspect narratif, celui des jeux d’aventure et des romans visuels. C’est là que notre chute La vie est étrange : impressions True Colors, en plein centre.

La chose habituelle pour les jeux de cette classe n’est pas d’avoir le soutien de grandes entreprises par derrière, mais de se consacrer à des développements légers et presque indépendants. Life is Strange a la chance d’avoir Square Enix, qui a fait de ses jeux l’une des rares offres sur le marché du développement AA.

Pour l’arrivée d’un troisième jeu dans une saga dans une position comme celle-ci, il est généralement défini où il se trouve. Vous pouvez intensifier et essayer de devenir quelque chose de plus grand, en abandonnant une partie de sa simplicité jouable pour plaire à un large public. D’un autre côté, vous pouvez vous installer avec votre public fidèle et vous installer dans le créneau que vous avez établi.

Life is Strange: True Colors fait partie du deuxième exemple et est plus accommodant avec son public si possible.

Chemins impénétrables

Si vous avez joué à l’un des versements précédents, vous savez à quoi vous attendre de ces impressions Life is Strange: True Colors. Chacun de ses jeux se concentre sur quelqu’un qui traverse une période difficile dans sa jeunesse et avec des pouvoirs extra étranges qui compliquent les choses. Nous ne connaissons pas l’origine de telles capacités, mais elles peuvent aller du voyage dans le temps au déplacement d’objets avec l’esprit.

Le cas d’Alex est plus compliqué. La fille sur laquelle nous prenons le contrôle n’a aucun contrôle sur son pouvoir et a rendu sa vie beaucoup plus difficile qu’elle n’aurait dû l’être. Vous pouvez percevoir les émotions d’autres personnes ou objets si elles sont suffisamment intenses, presque comme si vous lisiez dans leurs pensées. Ce ne serait pas si négatif si ce n’était du fait que lorsqu’ils entrent en contact avec eux, ils prennent le contrôle.

Ressentir la colère ou l’angoisse des autres n’est pas agréable, encore moins si vous avez peu de contrôle sur vos propres émotions. C’est quelque peu contradictoire. Ils peuvent vous aider à comprendre le monde qui vous entoure, mais ils ont fini par en isoler Alex. Sans contact avec la réalité ni endroit où aller, il finit par se rendre dans une petite ville minière du Colorado où il devra repartir de zéro : Haven.

Cet endroit occupe une place centrale dans Life is Strange: True Colors. Les personnes qui l’habitent, les visages auxquels vous devrez vous habituer et comment ils réagissent à votre présence font que le voyage du premier chapitre du jeu se connecte davantage avec vous. Le conflit que les scénaristes veulent que vous traversiez consiste à trouver l’équilibre entre garder les personnes qui vous sont chères à proximité sans perdre la majorité de la ville.

Tempête d’émotions

Il n’est pas facile d’aspirer à un tel conflit avec lequel se connecter avec le public. Un grand pourcentage de joueurs vivent aujourd’hui dans de grandes villes où il n’est pas possible de s’isoler des autres. Même lorsque vous essayez de vous déconnecter du bruit de la rue à l’aide des écouteurs de musique, vous ne pouvez pas rester seul.

La différence est que là-bas, vous ne vous souciez peut-être pas de ce que pense la personne assise à côté de vous au bar. Alex ne peut pas se le permettre dans un endroit aussi petit que Haven. Leurs décisions, qui vous viennent de temps en temps, ont toujours des conséquences. Si vous percevez que la plupart des gens vous en veulent et s’éloignent de vous, vous pouvez devenir fou. Le faire avec le pouvoir de l’empathie aggrave les choses.

Ce difficile équilibre que l’on doit trouver dans Life is Strange : True Colors est ce qui donne au jeu un vrai piquant par rapport aux précédents opus. Deck Nine sait quoi suivre pour impliquer le joueur qui veut vivre une histoire spéciale. Et ils avaient mieux, car il n’y a rien d’autre à faire au-delà de ces décisions.

Les quelques extraits jouables des premier et deuxième versements ont pratiquement disparu dans True Colors. Dans le premier chapitre, il n’y a qu’une poignée de scénarios avec lesquels interagir, et nos actions sont minimes. Vous venez pour l’intrigue et les personnages, pas pour différents scénarios jouables ou séquences Quick Time Events.

Montre moi qui tu es

Il peut être déroutant où nous en sommes avec ces impressions de Life is Strange: True Colors. La vérité est qu’il est difficile à dire avec un seul chapitre derrière nous. La limitation des éléments interactifs sur une base récurrente permet de profiter plus facilement de votre histoire, mais cela ne nous laisse pas beaucoup plus d’espace pour peser le titre que nous ne le savons déjà.

L’histoire est prometteuse pour le moment et les conflits d’Alex se connecteront très bien avec des joueurs dotés d’un haut niveau d’intelligence émotionnelle. Ce ne sera un récit pour personne, mais ceux qui y résonnent le feront avec force.

Avec le temps, nous pourrons voir les vraies couleurs de cette aventure Deck Nine. Les impressions sont pour l’instant positives, mais avec plusieurs épisodes à venir, tout peut arriver.