True Colors est le plus récent de la saga Square Enix

Le nouvel épisode de la série surnaturelle fait son apparition. Square Enix présente Life is Strange: True Colors.

L’événement Square Enix Presents nous a laissé, comme promis, l’annonce de Life is Strange: True Colors. Le nouvel opus de la franchise Strange arrivera cette année avec de nouveaux décors, protagonistes et couleurs.

Le jeu sera lancé, cette fois, en une seule fois. Oui, il continuera à être divisé en chapitres, mais contrairement aux fois précédentes, nous pouvons maintenant le jouer en une seule fois, si nous en avons envie. Nous le verrons sur 10 septembre ensemble et pour PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, PC (sur Steam) et Stadia.

A cette occasion, l’histoire nous mènera entre les mains de Alex Chen, une fille qui retourne dans son village pour tenter de surmonter la mort de son frère. Comme tous les jeux de la série, nous serons confrontés à un problème émotionnel important. La perte d’une personne de référence et la façon dont le monde change quand cette personne n’est pas là sera l’un des piliers du jeu.

La fille, comme les protagonistes précédents, aura une capacité spéciale qui sera au cœur du gameplay. Dans True Colors, ce sera celui qui vous permettra de ressentir les émotions des autres. Mais attention, il est possible que si elles sont très fortes, certaines de ces émotions finissent par nous affecter et nous submerger.

Au milieu de la tristesse, du désespoir et de la perte, Alex se sentira perdu à plusieurs reprises. Et cela rendra votre « pouvoir » encore plus chaotique. Car, que se passe-t-il lorsque nous cachons nos sentiments et nous laissons emporter par ceux des autres?

Le nouveau jeu comportera également un saut graphique important. Nous le remarquerons non seulement dans les personnages, mais aussi dans certains contextes que nous pouvons explorer librement et avec lesquels nous pouvons interagir. De plus, bien que presque tout soit nouveau dans le titre, certains des personnages ou des paramètres sont déjà apparus dans les versions précédentes. Mais ne vous inquiétez pas, vous n’aurez pas besoin de connaître l’historique des précédents pour jouer à celui-ci.