Trucs et astuces pour débuter dans l’Hadès

Le titre de Supergiant Games arrive dans Game Pass et nous vous laissons une série de trucs et astuces pour vous lancer dans Hades.

Hades, le sublime roguelite rempli de dieu de Supergiant Games, a débarqué sur Game Pass. Et cela signifie que beaucoup de nouveaux joueurs apprennent rapidement à quel point il est difficile d’échapper à l’enfer. Cependant, nous sommes ici chez 45Secondes.fr pour vous donner quelques trucs et astuces pour débuter dans Hadès.

Avec eux, vous apprendrez également à vaincre facilement le dieu des enfers et à atteindre le royaume des mortels. Que vous soyez débutant ou que vous ayez du mal à atteindre les derniers royaumes d’Hadès, vous êtes au bon endroit !

Échapper et attaquer, la base de tout dans Hadès

L’attaque à grande vitesse est le mouvement de base le plus puissant d’Hadès et profite à toutes les armes, même à distance. Vous pouvez frapper rapidement en esquivant simplement une ou deux fois et attaquer immédiatement.

Selon votre arme, la frappe en rafale peut infliger plus de dégâts qu’une attaque normale et peut offrir d’autres avantages (dans le cas de l’arc, elle raccourcit le temps de charge avant que la flèche ne tire).

De plus, certains avantages et améliorations s’appliquent spécifiquement aux coups d’esquive, ce qui peut rapidement conduire à une montée en flèche de cette compétence très importante en termes de dégâts et d’efficacité.

La maîtrise de la technique « dévier et attaquer » vous rend également extrêmement flexible et mobile, pouvant passer de l’esquive d’un ennemi à la déviation d’un autre en un temps record. À moins que vous n’ayez une bonne raison, vous devriez essayer d’utiliser cette attaque fréquemment dans tous vos jeux.

Montez les dégâts et vous grimperez aux étages



Comme dans la plupart des roguelites, vous aurez de nombreuses opportunités en une seule partie pour améliorer votre personnage et ses capacités. Et comme c’est également le cas avec la plupart des roguelites, les dégâts sont les meilleurs que vous puissiez augmenter dans chaque cas.

Hadès est divisé en cinq royaumes principaux, à commencer par le Tartare, Asfodel et l’Élysée. Chaque fois que vous passez au royaume suivant, les ennemis deviennent beaucoup plus forts, ce qui signifie que vous devez suivre la courbe en augmentant votre potentiel de dégâts.

Optez pour les marteaux de Daedalus

Les marteaux de Daedalus sont les améliorations les plus puissantes que vous trouverez dans n’importe quel jeu d’Hadès. Vous en trouverez souvent deux dans chaque jeu : un au Tartare et un à l’Elysée. Ces marteaux améliorent une caractéristique de votre arme actuelle d’une manière étonnante, de sorte qu’ils peuvent donner un virage à 360º à votre jeu.

Vous devez toujours les prioriser et ne jamais les mettre de côté pour une récompense différente. Ainsi, lorsque vous en avez la possibilité, ne choisissez jamais un autre type d’aide ou de ressource. Vous avez besoin de ces améliorations dans les marteaux, surtout si vous souhaitez réduire les dégâts, comme nous l’avons mentionné précédemment.

Ne devenez pas fou pour les mises à niveau de Mirror of Night



La progression dans Hadès ne se limite pas aux améliorations que vous trouverez au cours du jeu. Il existe également un système de métaprogression très poussé concernant le Miroir de la nuit dans la chambre de Zagreus.

Au fil du temps, vous pouvez déverrouiller plus de mises à niveau Mirror avec des clés, puis augmenter ces mises à niveau en utilisant les ténèbres que vous accumulez dans chaque partie. Vous découvrirez également, après vos premiers tours, que chaque mise à niveau sur le miroir est en fait quelques améliorations que vous pouvez échanger avant de vous lancer dans votre prochain tour.

Les mises à niveau du miroir peuvent vous rendre beaucoup plus puissant même après vos premières parties.

Meilleures mises à niveau de Night Mirror pour commencer dans Hadès

Master Reaction (4ème place, 1ère option)

Défi mortel (3e place, 1er choix)

Vitalité Chthonienne (2e place, 1er choix)

Présence brûlante (1ère place, 2ème choix)

Haute Confiance (8e place, 2e option)

Golden Touch (7e emplacement, 2e choix)

Coup de coeur familial (9e place, 2e choix)

Ensuite, il est temps de commencer à investir dans les trois dernières mises à jour de miroir. Ne vous embêtez pas avec le casting, c’est presque inutile avec les dégâts que vous aurez avec cette construction.

Ne dépensez pas d’argent jusqu’à ce que vous soyez sur le point de faire surface



Il est très tentant de dépenser toutes les pièces que vous gagnez dès que possible, surtout lorsque le jeu met un magasin devant vous avant chaque bataille de boss. Mais vous devez essayer de résister à cette envie, car vous en aurez besoin plus tard.

Une fois que vous atteignez le Styx (le dernier niveau avant le boss final), la salle principale dans laquelle vous apparaîtrez, possède une boutique pleine de bonus très puissants : Bénédictions fortes, Pom Poms Double Force, etc. C’est le moment de dépenser tout l’argent gagné, car ils ne sont pas vraiment bon marché.

Évidemment, si vous êtes sur le point de le réclamer, ne lésinez pas sur les dépenses pour retrouver la santé. Il ne sert à rien d’économiser des pièces si vous mourez, car elles seront toutes éliminées.

Attention aux ennemis blindés



Les ennemis blindés sont le véritable danger de la pègre. Si un ennemi n’est pas recouvert de cette armure, vous pouvez l’étourdir en le frappant à plusieurs reprises avec l’arme que vous portez. Cela fait partie intégrante du système de combat d’Hadès. Mais les ennemis en armure ne peuvent pas être interrompus tant que vous ne les laissez pas sans protection.

Presque tous les ennemis de chaque région ont leur équivalent en armure, alors allez-y d’abord. Non seulement ils sont plus dangereux car ils ne peuvent pas être interrompus, mais ils ont également plus de santé et des attaques boostées.

Si un groupe d’entre eux vous entoure, ils peuvent être absolument dévastateurs. Alors ne les sous-estimez pas, même si vous pensez avoir une construction parfaite.

Ne lésinez pas sur le nectar



Chaque personnage de la pègre, ainsi que chaque olympien, que vous rencontrez a un souvenir qu’il peut vous offrir en échange d’une bouteille de nectar.

Ces souvenirs sont des objets que vous pouvez équiper et offrent de puissants bonus qui persistent tout au long du jeu. De plus, ils peuvent être améliorés au fur et à mesure que vous les utilisez.

De meilleurs souvenirs à emporter équipés au départ

Collier à pointes (Cerberus) : ajoute +50 points de vie à la santé totale.

Gland vivace (d’Eurydice): Dans la bataille finale de chaque région, ne subissez aucun dégât des 5 premières attaques que vous subissez.

Il est préférable de garder le Collier Spike pour Tartare et Asphodèle. Plus tard, il est conseillé de changer le collier pour glands vivaces, en commençant par l’Élysée (car c’est à ce moment-là que les boss finaux commencent à nous compliquer la tâche).