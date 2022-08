Trucs et astuces : Comment restaurer les chats WhatsApp

in

WhatsApp est l’une des applications les plus populaires aujourd’hui, à la fois sur les écosystèmes iOS et Android. L’application de messagerie instantanée est utilisée par des millions de personnes à travers le monde et, par conséquent, des milliards de messages sont envoyés chaque jour.

Mais avec autant de messages et de chats, il peut devenir un peu difficile de garder une trace de chacun. C’est pourquoi WhatsApp permet aux utilisateurs de supprimer ou d’archiver des discussions entières. Mais que se passe-t-il si vous changez de téléphone ou supprimez d’une manière ou d’une autre toutes vos discussions ?

Heureusement, il existe des moyens de restaurer toutes vos discussions, que vous les ayez archivées par choix ou que vous les ayez perdues par accident.

La chose la plus importante lorsque vous essayez de restaurer vos discussions sur WhatsApp est de vous assurer que vous disposez d’une sauvegarde. Une sauvegarde vous facilitera grandement la restauration de vos discussions. Vous pouvez activer le paramètre en accédant aux paramètres de WhatsApp, en sélectionnant l’option « Chats », puis en sélectionnant « Sauvegarde du chat ». Vous devrez activer cette option pour que votre chat soit régulièrement sauvegardé. Pour les utilisateurs d’Android, la sauvegarde est effectuée sur Google Drive de votre compte Google associé, tandis que pour les appareils iOS, la sauvegarde est créée sur iCloud à la place.

Comment restaurer les chats WhatsApp :

Pour restaurer vos chats, vous devez avoir WhatsApp installé sur votre appareil.

Assurez-vous que votre appareil est également connecté au compte Google Drive ou iCloud approprié.

Sélectionnez l’option « Restaurer » lorsque vous y êtes invité. Cela restaurera la dernière sauvegarde téléchargée par WhatsApp.

Vous pouvez également choisir d’ignorer l’étape et de restaurer les chats plus tard. Vous pouvez accéder aux paramètres de WhatsApp, sélectionner « Chat », puis sélectionner « Sauvegarde du chat », puis choisir « Restaurer »

Si vous avez effectué une sauvegarde locale de vos discussions WhatsApp, vous pouvez télécharger une application Gestionnaire de fichiers sur les téléphones Android pour restaurer également ces sauvegardes.

