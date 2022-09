Truck Torrence AKA 100% Soft dévoile la liste des AVONGERS, y compris Captain 50 States

Dans le dernier épisode de la série de streaming Disney+ She-Hulk : avocate, « Man, Green, and Straight Versed Into These Jeans », les téléspectateurs ont eu droit à des contrefaçons dans l’univers mettant en vedette « The Avongers ». Ces versions similaires (mais juridiquement distinctes) du plus grand nom de super-héros du jeu ont été conçues par l’artiste Truck Torrence, également connu sous le nom de 100% Soft.





Dans un tweet envoyé le 15 septembre 2022, jour de la diffusion de l’épisode, Torrence confirme son implication : « C’est vrai. Je suis le courtier goutte-à-goutte de Nikki et Pug. Toujours heureux d’habiller les incroyables Ginger Gonzaga et Josh Segarra.

Dans un Tweet ultérieur envoyé le 17 septembre 2022, Torrence a révélé les noms des personnages qui composent la liste des Avongers : « Thur, Hawkguy, Captain Fifty States, Holk, Iron Friend et Black Scorpion.

Alors que les personnages qui sont apparus sur la chemise The Avongers n’étaient peut-être pas familiers, le style artistique influencé par Kawaii de Torrence ne l’est certainement pas… en particulier pour ceux qui se tournent vers les médias sociaux peu de temps après la diffusion d’un nouvel épisode d’une série Marvel Cinematic Universe, ou un un nouveau film MCU est sorti. En effet, Torrence est à l’origine des adorables emojis de personnages qui apparaissent après certains hashtags après un nouvel épisode d’une émission MCU diffusée sur Disney +.





Plus AVONGERS goutte à goutte

100% doux

Dans certains cas, les emojis sont mis à jour au cours de la saison pour refléter les différentes étapes de l’arc d’un personnage. Cela a été particulièrement évident lors de WandaVisionlorsque les emojis associés à #Wanda, #AgnesTheNeighbor, #TheVision et #WandaVision seraient régulièrement mis à jour pour refléter le passage des décennies dans la version sitcom de Scarlet Witch de Westview.

Ce n’est pas le seul camée à l’écran que le travail de Torrence a apprécié au cours de la première saison de Elle-Hulk, toutefois. En plus de son travail apparaissant sous forme d’emoji Twitter, le style artistique distinctif de Torrence se prête également aux épingles en émail et aux « copains de bureau en vinyle ».

L’un de ces compagnons de bureau en vinyle peut être vu sur le bureau de Nikki dans les bureaux de GLK&H. Ce copain représente l’un des personnages originaux et distinctifs de Torrence : un feu de benne à ordures souriant et sensible. Les jouets Dumpster Fire comme celui-ci ont été initialement vendus par Torrence lors du San Diego Comic Con 2019. Dans ce cas, les Dumpster Fires étaient une édition limitée signée et numérotée par Torrence. Étant donné que Nikki comprend implicitement quand Pug lui demande de se joindre à lui pour faire la queue pour une sortie de baskets en édition limitée, peut-être que le personnage a plus d’expérience dans la recherche d’objets de collection que les téléspectateurs ne pourraient le soupçonner à première vue.