Troye Sivan montre ses fesses dans son clip You et honnêtement, nous sommes là pour ça

Un moment de silence pour les fesses de Troye Sivan s’il vous plaît.

Troye Sivan a montré ses fesses sur le gramme et honnêtement, il n’était pas du tout en colère.

Vendredi 28 mai, le chanteur de ‘There for You’ a décidé d’offrir à ses fans un aperçu des coulisses des visuels de son dernier clip ‘You’ avec Regard et Tate McCrae.

Le vidéoclip est centré sur l’idée folle de faux profonds, par laquelle des images peuvent être superposées à un autre corps. Vous avez probablement vu des contrefaçons terriblement réelles sur TikTok et c’est devenu une menace pour la légitimité des images que nous voyons en ligne. Dans le clip, un fan obsédé pirate les e-mails de Troye, Regard et Tate, en créant de profonds faux et en finissant par les devenir.

Troye Sivan montre ses fesses dans son clip You. Photo: MICHAEL TRAN / AFP via Getty Images, @troyesivan via Instagram

Pour la vidéo, Troye portait des cuissardes rouges (peut-être empruntées à la vidéo ‘MONTERO (Call Me By Your Name’ ‘de Lil Nas X …?) Et un body en filet qui exposait à peu près tout. En dessous, il balançait un string coordonné qui montrait ses joues dans toute leur splendeur. « Très bien, je vais faire ressortir les joues sur le principal », a-t-il légendé l’image, à la grande joie de ses fans.

Bien que nous ne pensons probablement qu’aux joues de Troye pour le moment, les faux profonds sont devenus un problème sérieux ces dernières années. Parlant de la question des deepfakes sur iD, Troye a déclaré: « J’essaie d’imaginer une bonne utilisation de la technologie deepfake et j’ai du mal. C’est un peu effrayant pour moi. À part peut-être donner un aspect à ce clip vidéo C’est cool. Dans l’ensemble, c’est une technologie que nous devrions probablement aborder avec prudence. «

Il a ajouté: « Je me méfie de ce que je mets sur les réseaux sociaux depuis longtemps. J’ai grandi en ligne et ai eu des réseaux sociaux depuis que j’ai probablement 12 ans. J’ai l’impression qu’il y a ce sentiment inné en moi qui savait tout ce que je mettais sur. Internet dure pour toujours. «

« Je suis vraiment reconnaissant de l’avoir fait, car je m’inquiète beaucoup pour les jeunes en ligne. Les enfants iPad. Je ne sais pas si ce sera inné pour eux, qu’ils comprendront [the risks], ou s’ils mettront tout en ligne et payeront plus tard. Cela me fait vraiment peur. «

