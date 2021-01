Troye Sivan a eu une course très maladroite avec un fan à la clinique de santé sexuelle

Troye Sivan a parlé de l’échange dans une récente vidéo de TikTok.

Troye Sivan vient de consulter son compte TikTok pour révéler qu’il a récemment eu une rencontre hilarante et maladroite avec un fan.

Il n’est pas inhabituel pour des célébrités d’avoir des rencontres avec des fans en dehors des rencontres et des salutations. Tout récemment, la voiture de Harry Styles est tombée en panne devant la maison d’un fan et, alors que le fan n’était pas là, il a nourri son poisson et lui a laissé un mot. Sans oublier que nous avons tous vu la lauréate d’un Grammy Award et la fan de Justin Bieber Billie Eilish pleurer alors qu’elle rencontrait son idole pour la première fois à Coachella.

Cependant, au fur et à mesure des rencontres étranges, nous pensons que Troye Sivan vient de gagner la course en rencontrant un fan dans une clinique de santé sexuelle.

LIRE LA SUITE: Troye Sivan a été pêché au chat par des hackers prétendant être Greta Thunberg



Troye Sivan a eu une rencontre très difficile avec un fan à la clinique de santé sexuelle. Photo: @troyesivan via Instagram, @troyesivan via TikTok

La semaine dernière (18 janvier), Troye est allé sur sa page TikTok pour publier une nouvelle vidéo. Il a écrit: « Pourquoi est-ce que la merde de l’histoire de mes amis proches sur insta est acceptable de publier sur tiktok. » Puis, dans la vidéo, il a parlé de sa rencontre. Il a dit: « Une histoire drôle pour les amis proches. J’ai juste eu un dépistage complet de la santé sexuelle et le gars m’a dit: ‘Voulez-vous des préservatifs?' »

Il a poursuivi: « J’étais comme, ‘Mai aussi.’ Il m’a dit: « D’accord, je vais vous donner une variété de tailles au cas où quelqu’un qui aurait besoin d’un maxi viendrait », et je me suis dit: « Dieu, j’espère. On a ri, peu importe. Deux minutes plus tard, il a dit: « J’adore ta musique au fait. » Troye regarde alors la caméra et tire un visage hilarant embarrassé.

Bien sûr, il n’y a aucune honte à se rendre dans une clinique de santé sexuelle, c’est donc formidable de voir des artistes comme Troye être si ouverts à se faire tester. Cela étant dit, nous ressentons totalement sa douleur.

Quelle est la rencontre la plus difficile que vous ayez jamais eue?

