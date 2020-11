Troy Ave semble suggérer que Jeezy aurait dû tuer Gucci Mane: rapport

Sans mentionner spécifiquement les noms, on pense qu’il parlait du meurtre de l’ami de Jeezy par Gucci il y a 15 ans.

À présent, le monde du rap a entendu dire que Guwop et The Snowman ne sont plus à la gorge l’un de l’autre. Depuis 15 ans, il y a eu des allers-retours entre les deux artistes en tête des palmarès, et lorsque l’occasion s’est présentée pour eux de mettre le passé derrière eux, ils ont décidé de le faire sur le plus récent. Verzuz. L’émission a été tendue tout au long, car plus d’un million de personnes étaient à l’écoute à tout moment pour entendre des morceaux où chaque artiste faisait référence à l’autre, mais à la fin, ils ont montré qu’ils en avaient fini avec l’animosité. Cependant, cela n’a pas empêché les autres d’intervenir avec leurs opinions, y compris Troy Ave qui ne peut pas croire que le pardon a coulé si facilement. Depuis son apparition sur Verzuz, Jeezy a parlé de ne pas vouloir porter le fardeau de ce bœuf avec lui pour le reste de sa vie, mais ce n’est pas une raison suffisante pour réparer les clôtures de Troy Ave. Sur son histoire Instagram, il a écrit: «Si vous tuiez quelqu’un que j’aime et nous jouons devant la caméra … eh bien je suppose que je vous tue devant la caméra … #StreetsIsAMyth. « Il fait référence à Henry « Pookie Loc » Clark qui, en 2005, a été abattu par Gucci Mane alors que Clark aurait tenté de voler la maison du rappeur. Clark était un ami de Jeezy et Gucci a affirmé que la fusillade était en état de légitime défense. Le rappeur serait plus tard mis en examen pour le meurtre, mais à la fin, il a battu l’affaire. Ce n’est pas la première fois que Troy Ave parle d’un rappeur prenant la vie d’un autre; en mai, il a dit que Jim Jones aurait dû tuer Tekashi 6ix9ine à cause de la peine de prison de Mel Murda.