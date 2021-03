Trouvez l’entrée d’un abri anti-retombées sous un meuble: la vidéo virale sur TikTok

Une femme californienne est devenue virale sur TikTok pour avoir découvert l’entrée d’un bunker nucléaire sous un meuble dans sa chambre et des vidéos d’exploration ultérieures. Dans une série de vidéos publiées sur la plateforme de partage chinoise, Jennifer Little montre comment sous l’un des meubles de sa chambre il y avait un hachure cachée qui une fois ouvert a révélé l’entrée d’un abri antiatomique. Comme Little l’explique elle-même, il était courant de construire des abris de ce type en 1951 (lorsque la maison a été construite, au milieu de la guerre froide) en raison de la crainte qu’une explosion nucléaire puisse avoir lieu en Californie.

Dans la série de vidéos, la femme montre l’entrée et les chambres du refuge, anticipées par son mari car elle a peur des «énormes araignées». Une fois que vous descendez les escaliers, vous entrez dans le garde-manger, un espace pour garder les fournitures positionné avant l’entrée de l’abri. « Je ne sais pas pourquoi ils l’ont construit comme ça, » petites merveilles. « Pour accéder au magasin, vous devez quitter le bunker ». À l’intérieur de abri vrai, cependant, il y a deux lits superposés, une salle de bain et plusieurs bocaux en verre. Tout, bien sûr, poussiéreux avec le temps: il est clair que le bunker était fermé et inutilisé depuis un certain temps maintenant.

«Après 50 ans, il n’était pas scellé, mais nous avons quand même trouvé un trésor», a expliqué Little. Dans l’une des vidéos, un pompier est vu en train d’explorer l’espace poussiéreux, qui ces derniers jours a recueilli plusieurs millions de vues: la vidéo initiale à elle seule compte presque. 9 millions. «Ma claustrophobie est montée en flèche», commente un utilisateur. « S’il y avait une apocalypse zombie au moins, vous seriez en sécurité », plaisante un autre. Les bizarreries des appartements sur TikTok semblent être la dernière grande tendance de la plateforme: il y a quelques jours à peine, la vidéo d’une femme qui, derrière le miroir de la salle de bain, a trouvé un autre appartement est devenue virale.

