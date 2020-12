Trouver une Switch pas cher avant noël

Sony et Microsoft ont tous deux lancé de nouvelles consoles dans le monde, et l’une de ces consoles est celle que vous devriez acheter si vous cherchez à jouer à des jeux d’une fidélité graphique sans précédent sur un énorme écran de télévision 4K dans le confort de votre propre maison. Mais si vous recherchez une console de jeu portable avec une grande bibliothèque de jeux de société, des titres indépendants et des exclusivités exceptionnelles, vous ne pouvez pas battre le Nintendo Switch.

Contrairement à la PlayStation ou à la Xbox, le Switch n’essaie pas d’être le centre de toute votre installation télévisuelle. Il ne peut rien faire en 4K, et il n’offre pas beaucoup d’applications vidéo en streaming. Mais il continue à faire ce que les consoles Nintendo font le mieux : jouer à d’excellents jeux Nintendo, familiaux et de genre, issus de franchises classiques comme Mario, Zelda, Pokémon et Animal Crossing. Et bien que les consoles Nintendo récentes n’aient pas donné aux joueurs beaucoup de choses à faire entre les jeux Mario, le Switch offre une énorme bibliothèque de jeux indés captivants et d’expériences bizarres comme des kits de robots en carton et des accessoires de fitness.

Où acheter la Nintendo Switch Lite ?

Voir le lien amazon https://amzn.to/3mIYAsK

Où acheter la Nintendo Switch normale ?

Console Nintendo Switch Néon: Nouvelle version, Meilleure autonomie – avec un Joy-Con bleu néon et un Joy-Con rouge néon et dispo chez cdiscount voir le lien ici

Quelle est la différence ? Nintendo Switch vs. Nintendo Switch Lite

Le Switch et le Switch Lite partagent la même conception de base, fonctionnent avec le même logiciel et jouent à la plupart des mêmes jeux.1 Le Switch Nintendo grandeur nature est une tablette de 6,2 pouces avec des manettes Joy-Con détachables et un dock qui se connecte à votre téléviseur. Ces manettes Joy-Con sont nécessaires pour certaines des expériences de jeu de Nintendo, telles que Nintendo Labo et Ring Fit Adventure. Elles contiennent des moteurs à vibrations qui fournissent un retour de force lorsque vous jouez (et vous aident parfois à trouver des objets cachés dans certains titres). Et vous pouvez les échanger ou les mélanger avec de nombreux remplacements multicolores.

Et puis il y a le Switch Lite, un modèle avec un écran de 5,5 pouces et des commandes intégrées autour, plus petit, moins cher et exclusivement destiné à un usage portable. Vous ne pouvez pas connecter le Switch Lite à un téléviseur, même si vous achetez une station d’accueil séparément. Il fonctionne pratiquement avec les mêmes logiciels que le Switch normal – mais rien qui ne nécessite que vous supprimiez le Joy-Con – et les graphismes des jeux sont exactement les mêmes. Les boutons ont également un toucher plus doux et ne font pas de bruit de cliquetis aussi fort, ce que vous apprécierez peut-être si vous jouez à côté de quelqu’un qui essaie de dormir. Mais il manque un moteur à vibrations, et le texte du jeu, plus petit, est parfois plus difficile à lire sur son écran plus petit.

Quand choisir le Nintendo Switch

La plupart des gens devraient acheter le Nintendo Switch grandeur nature, principalement parce qu’il fonctionne à la fois en mode portable et en mode dock, alors que le Switch Lite, plus petit, est exclusivement portable. Si vous jouez en multijoueur sur le canapé, vous apprécierez certainement de le faire sur un téléviseur de taille normale plutôt que de loucher en mode écran partagé sur l’écran du Switch. Assurez-vous que la console Switch que vous achetez est livrée dans une boîte rouge et que le numéro de série commence par « XKW » ; cela signifie qu’il s’agit d’une version plus récente de la Switch avec une meilleure autonomie de la batterie.

Même si vous jouez principalement en mode portable, nous pensons que la console Switch normale est la meilleure option pour la plupart des gens. Certains jeux de dialogue conçus pour une télévision utilisent des textes de petite taille qui sont encore plus difficiles à lire sur le petit écran du Switch Lite. Un avantage plus important du Switch normal : Vous pouvez remplacer les manettes amovibles du Joy-Con par des versions de couleurs différentes pour faciliter la personnalisation, et chaque Joy-Con contient un moteur à vibration, ce qui est absent du Switch Lite. En général, la vibration ne fait que fournir un retour de force lorsque vous jouez, mais certains jeux l’utilisent pour indiquer l’emplacement d’objets cachés ou pour transmettre d’autres informations utiles.

Ces commandes détachables permettent également de réaliser certaines des expériences de jeu les plus étranges du Switch. La série Labo de Nintendo est un hybride logiciel-carton qui vous permet de transformer le Switch et ses Joy-Cons en un piano, une canne à pêche, des voitures RC, et bien plus encore. Quelques-uns des jeux multijoueurs du Switch, comme Super Mario Party et Snipperclips, utilisent également des commandes de mouvement, pour les fans de jeux festifs de type Wii. Si vous êtes intéressé par les jeux solo riches en action, Nintendo propose également la plus traditionnelle (et excellente) manette Switch Pro, que vous pouvez associer à une Switch Lite, mais qui est bien plus pratique si vous regardez un écran plus grand à quelques mètres de distance.

Quand acheter une Switch Lite à la place

Le Nintendo Switch Lite est idéal comme deuxième Switch pour un membre de la famille ayant des mains plus petites ou pour quelqu’un qui ne se soucie pas de connecter la console à une télévision ou de jouer avec d’autres personnes dans la même pièce. Il est également 100 $ moins cher que le Switch standard. Mais n’achetez pas le Switch Lite uniquement pour économiser de l’argent : les jeux coûtent toujours le même montant, et lorsque vous avez dépensé 60 dollars chacun pour une demi-douzaine de jeux, l’argent que vous avez économisé en achetant le Switch Lite ne semble pas si élevé.

Bien que le plus gros Switch ne soit pas énorme, le Switch Lite peut être un meilleur compagnon de voyage si vous le jetez régulièrement dans un sac à dos ou un sac à bandoulière et le transportez avec vous – le Switch Lite dans un étui mince mais protecteur prend très peu de place. Et il existe en plus de couleurs que le Switch normal, qui s’appuie principalement sur des Joy-Cons de différentes couleurs pour changer de look.