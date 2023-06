Trouver un cheval géant et ouvrir le sanctuaire d’Ishokin – Zelda Tears of the Kingdom

Acqua di Parma Signatures of the Sun Sandalo Eau de Parfum 100 ml

Une composition aromatique où l'essence veloutée du bois de santal rencontre des notes d'agrumes pour un parfum opulent et précieux.Sandalo capture les riches notes du santal, qui provient d'une rare collection d'arbres que l'on ne trouve que dans la région de Mysore en Inde, et les interprète d'une manière opulente et précieuse. L'essence veloutée du bois de santal est distillée et combinée à des notes de bergamote, de cardamome et de fève tonka, créant ainsi une composition aromatique inoubliable.Notes de tête : bergamote, citron, orange, petitgrainNotes de cœur : lavande, cardamomeNotes de fond : bois de santal, ambre, fève tonka